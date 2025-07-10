Штрафи, в’язниця і компенсація — що загрожує власникам за напад собаки на людину

Собака на прогулянці. Фото: Unsplash

Напад домашньої тварини на сторонніх осіб і завдання шкоди їх здоров’ю чи майну карається штрафом для власників собак. Закон передбачає настання кількох видів відповідальності залежно від індивідуальних обставин справи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує господарям собак за напад.

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Штрафи і в’язниця

Згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, заборонено утримувати домашніх тварин у неналежних місцях, вигулювати без повідця і намордника (представників небезпечних порід), не прибирати екскременти під час перебування на вулиці тощо.

Якщо вказані дії господаря собаки призвели до заподіяння шкоди здоров’ю сторонньої людини чи її майну, то передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн). Посадовці заплатять більше — від 3 400 до 5 100 грн. Плюс тварину конфіскують.

Також передбачена кримінальна відповідальність. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, нанесене потерпілому внаслідок бездіяльності власника собаки, тягне за статтею 128 Кримінального кодексу:

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;

або виправні роботи на строк до 2 років;

або обмеження волі до 2 років;

або позбавлення волі терміном до 2 років.

Компенсація за моральну шкоду

Не варто забувати про фінансову компенсацію. Потерпілий може вимагати повного відшкодування у разі пошкодження особистого майна. Плюс статті 1166-1167 Цивільного кодексу передбачають право на компенсацію матеріальної шкоди, зокрема коштів, витрачених на лікування після укусу собаки.

Окремо допускається відшкодування моральної шкоди, завданої калiцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю людини. Сума визначається в судовому порядку і залежить від характеру правопорушення, глибини фiзичних/душевних страждань, погiршення здiбностей потерпiлого тощо (стаття 1168 ЦКУ).

Гроші виплачуються одноразовим платежем або шляхом здійснення щомісячних транзакцій. Право на компенсацію моральної шкоди, завданої смертю людини, мають її чоловік (дружина), батьки, діти та інші члени сім’ї.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі породи собак внесені в перелік небезпечних. Цих тварин потрібно вигулювати на повідцю та в наморднику, інакше загрожують штрафи. Власників домашніх тварин можуть покарати на суму від 170 до 340 грн, для посадовців штраф більший.

Також ми писали, що в Україні розробили правила перевезення тварин в автобусах. Якщо вага не перевищує 10 кг, тварину потрібно помістити в контейнер або сумку з абсорбуючим дном. Собак середнього та великого розміру (10-45 кг) можна перевозити в наморднику.