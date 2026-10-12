Компенсация ветеранам в 2026 году: как получить до 20 000 грн

Мужчина в военной форме кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

В Украине ветераны, развивающие собственное дело, могут получить до 20 000 гривен в качестве компенсации за приобретенные товары и предметы для предпринимательской деятельности. При этом возмещаются только фактические расходы, подтвержденные документами, а повторно воспользоваться программой нельзя. Для получения средств необходимо соответствовать установленным требованиям и подать заявку.

Об этом сообщили в Украинском ветеранском фонде, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить компенсацию до 20 000 гривен

Программа микрофинансирования ветеранского бизнеса, которую реализует Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов, предусматривает возмещение расходов на товары и предметы, необходимые для ведения собственного дела.

Подать заявку могут ветераны и ветеранки, имеющие статус субъекта ветеранского предпринимательства и работающие в одном из следующих форматов:

физическое лицо — предприниматель (ФЛП) первой, второй или третьей группы плательщиков единого налога;

лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

Заявитель должен относиться к категориям ветеранов войны, определенным законодательством, и документально подтвердить соответствующий статус.

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Максимальная сумма возмещения составляет 20 000 гривен. При этом программа не предусматривает финансирование будущих покупок: компенсируются только расходы, которые человек уже понес.

Какие расходы возмещаются и что нужно учесть

Для получения средств необходимо подтвердить, что товары или предметы были приобретены именно для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности. Документы должны подтверждать оплату, содержать информацию о приобретенном и подтверждать получение товаров.

Для этого могут понадобиться банковские выписки, чеки, расходные накладные и другие документы, подтверждающие факт покупки.

В то же время существует несколько важных ограничений. Фонд не компенсирует запланированные приобретения и выплаты по кредитным обязательствам. Также один человек может воспользоваться возмещением только один раз.

Если заявление подает индивидуальный предприниматель, компенсацию перечисляют исключительно на счет, открытый для ведения предпринимательской деятельности, а не на личный счет физического лица.

Какие документы необходимы для оформления компенсации

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и приложить сканированные копии необходимых документов.

Перечень включает:

Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт с копиями всех страниц, ID-карта вместе с выпиской о регистрации места жительства или вид на жительство в Украине.

Подтверждение статуса предпринимателя. Для ФЛП требуется актуальная выписка из Единого государственного реестра или другого соответствующего информационного ресурса. Для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — справка по форме № 34-ОПП.

Документ о статусе ветерана войны. Требуется удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны. Она должна подтверждать статус субъекта ветеранского предпринимательства и быть получена не ранее чем за семь календарных дней до подачи заявления.

Документы о приобретении товаров. Это чеки, банковские выписки, расходные накладные или другие подтверждения оплаты и получения товаров для бизнеса.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несет заявитель. Поэтому перед подачей стоит проверить, все ли копии четкие, актуальные и подтверждают именно те расходы, за которые запрашивается компенсация.

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