Компенсація для ветеранів у 2026 році: як отримати до 20 000 грн

Чоловік у військовій формі кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

В Україні ветерани й ветеранки, які розвивають власну справу, можуть отримати до 20 000 гривень компенсації за придбані товари та предмети для підприємницької діяльності. Водночас відшкодовують лише фактичні витрати, підтверджені документами, а повторно скористатися програмою не можна. Для отримання коштів потрібно відповідати встановленим вимогам і подати заявку.

Про це повідомили в Українському ветеранському фонді, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати компенсацію до 20 000 гривень

Програму мікрофінансування ветеранського бізнесу, яку реалізує Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів, передбачає відшкодування витрат на товари та предмети, необхідні для ведення власної справи.

Подати заявку можуть ветерани й ветеранки, які мають статус суб’єкта ветеранського підприємництва та працюють в одному з таких форматів:

фізична особа — підприємець (ФОП) першої, другої або третьої групи платників єдиного податку;

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Заявник має належати до категорій ветеранів війни, визначених законодавством, і документально підтвердити відповідний статус.

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Максимальна сума відшкодування становить 20 000 гривень. Водночас програма не передбачає фінансування майбутніх покупок: компенсують лише витрати, які людина вже понесла.

Які витрати відшкодовують і що потрібно врахувати

Для отримання коштів необхідно підтвердити, що товари або предмети придбали саме для підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Документи мають засвідчувати оплату, містити інформацію про придбане та підтверджувати отримання товарів.

Для цього можуть знадобитися банківські виписки, чеки, видаткові накладні та інші документи, що підтверджують факт покупки.

Водночас є кілька важливих обмежень. Фонд не компенсує заплановані придбання та виплати за кредитними зобов’язаннями. Також одна людина може скористатися відшкодуванням лише один раз.

Якщо заяву подає ФОП, компенсацію перераховують виключно на підприємницький рахунок, відкритий для ведення діяльності, а не на особистий рахунок фізичної особи.

Які документи потрібні для оформлення компенсації

Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету в CRM-системі Українського ветеранського фонду та додати сканкопії необхідних документів.

Перелік включає:

Документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт із копіями всіх сторінок, ID-картка разом із витягом про реєстрацію місця проживання або посвідка на проживання в Україні.

Підтвердження підприємницького статусу. Для ФОП потрібен актуальний витяг із Єдиного державного реєстру або іншого відповідного інформаційного ресурсу. Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, — довідка за формою № 34-ОПП.

Документ про статус ветерана війни. Потрібне посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Він має підтверджувати статус суб’єкта ветеранського підприємництва та бути отриманим не раніше ніж за сім календарних днів до подання заяви.

Документи про придбання товарів. Це чеки, банківські виписки, видаткові накладні або інші підтвердження оплати й отримання товарів для бізнесу.

Відповідальність за достовірність наданих відомостей і документів несе заявник. Тому перед поданням варто перевірити, чи всі копії чіткі, актуальні та підтверджують саме ті витрати, за які запитується компенсація.

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