Гранты до 10 000 долларов для ветеранов-предпринимателей: условия программы

Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине объявлено о запуске обучающей грантовой программы VETERAN BUSINESS LAB. Она направлена на поддержку и расширение действующего ветеранского бизнеса. Инициативу реализуют общественная организация EasyBusiness и IREX в рамках Программы реинтеграции ветеранов при содействии Государственного департамента США. Общий грантовый фонд проекта составляет 200 000 долларов.

Кто может получить финансирование, как подать заявку и что предусматривает программа, рассказал Work.ua, передают Новини.LIVE.

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Что предлагает программа участникам

Как сообщают специалисты, организаторы отберут 40 предприятий для участия в интенсивном трехдневном офлайн-марафоне. Он состоится в Киеве или Львове. Под руководством профильных экспертов предприниматели будут работать над обновлением бизнес-моделей, управлением финансами, маркетингом и стратегией масштабирования.

Финальным этапом обучения станет презентация собственных проектов развития. По результатам питчинга экспертная комиссия выберет 20 победителей.

Каждый из победителей получит:

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Каковы требования к подаче заявки

Принять участие в конкурсе могут защитники и защитницы Украины, которые уже управляют микробизнесом, а также малым или средним бизнесом.

Право на подачу заявки имеют индивидуальные предприниматели, ООО и частные предприятия при соблюдении следующих условий:

Для юридических лиц 100% корпоративных прав должны принадлежать ветеранам войны. Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 1 августа 2025 года и вести фактическую хозяйственную деятельность не менее одного года на момент подачи заявки. Один индивидуальный предприниматель может подать только одну заявку.

До какого срока можно присоединиться

Прием заявок продолжается до 7 сентября 2026 года включительно. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте программы, предварительно ознакомившись с полным перечнем необходимых требований.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как и когда ветеранам-предпринимателям необходимо отчитываться перед налоговой. Ведь для физических лиц-предпринимателей, вернувшихся с военной службы, действуют особые правила подачи отчетности. Такие лица, которые в период чрезвычайного положения были мобилизованы, пошли служить по контракту или привлечены к выполнению обязанностей по штату военного времени, полностью освобождаются от налоговых обязательств.

Также Новини.LIVE сообщали о гарантиях для ветеранов, арендующих коммунальное имущество. Участились случаи, когда ветеран открывает киоск или небольшой магазин, а через год местные власти отказываются продлить аренду. Именно таких ситуаций Верховная Рада хочет избавиться в новом законопроекте, который защитит бизнес ветеранов от бюрократии во время военного положения.