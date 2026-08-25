Гранти до 10 000 доларів для ветеранів-підприємців: які умови програми

Військовий ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні оголошено про запуск навчально-грантової програми VETERAN BUSINESS LAB. Вона спрямована на підтримку та масштабування діючого ветеранського бізнесу. Ініціативу реалізують ГО EasyBusiness та IREX у межах Програми реінтеграції ветеранів за сприяння Державного департаменту США. Загальний грантовий фонд проєкту становить 200 000 доларів.

Хто може отримати фінансування, як подати заявку та що собою передбачає програма розповідав Work.ua, передають Новини.LIVE.

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Що пропонує програма учасникам

Як повідомляють фахівці, організатори відберуть 40 бізнесів для участі в інтенсивному триденному офлайн-марафоні. Він відбудеться в Києві або Львові. Під керівництвом профільних експертів, підприємці працюватимуть над оновленням бізнес-моделей, управлінням фінансами, маркетингом і стратегією масштабування.

Фінальним етапом навчання стане презентація власних проєктів розвитку. За результатами пітчингу експертна комісія обере 20 переможців.

Кожен з переможців отримає:

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Які вимоги до подачі заявки

Долучитися до конкурсу можуть захисники та захисниці України, які вже керують мікробізнесом, або ж малим чи середнім бізнесом.

Право на подачу мають ФОП, ТОВ та приватні підприємства за дотримання таких умов:

Для юридичних осіб 100% корпоративних прав мають належати ветеранам війни. Підприємство має бути зареєстроване не пізніше 1 серпня 2025 року та вести фактичну господарську діяльність не менше одного року на момент подання. Один ФОП господарювання може подати лише одну заяву.

До коли можна долучитись

Прийом заявок триває до 7 вересня 2026 року включно. Для участі необхідно пройти реєстрацію на офіційному ресурсі програми, попередньо ознайомившись із повним переліком необхідних вимог.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як і коли ветеранам-підприємцям необхідно звітувати перед податковою. Адже для фізичних осіб-підприємців, які повернулися з військової служби, діють особливі правила подання звітності. Такі особи, які під час особливого періоду були мобілізовані, пішли служити за контрактом або залучені до виконання обов'язків за штатом воєнного часу, повністю звільняються від податкових обов'язків.

Також Новини.LIVE повідомляли про гарантії для ветеранів, які беруть в оренду комунальне майно. Почастішали випадки, коли ветеран відкриває кіоск чи невеличкий магазин, а через рік місцева влада відмовляється продовжити оренду. Саме таких ситуацій Верховна Рада хоче позбутися у новому законопроєкті, який захистить бізнес ветеранів від бюрократії під час воєнного стану.