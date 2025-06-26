Ловушка микрокредитов — какие права имеют украинцы и как избежать больших долгов

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Микрофинансовые организации (МФО) специализируются на предоставлении клиентам небольших займов (до 30 000 грн) онлайн без проверки кредитной истории и кучи документов. Из-за скорости и легкости обслуживания украинцы часто обращаются в такие учреждения, если нуждаются в средствах на покупки, оплату услуг, дальнюю поездку и др. Как результат — они остаются с долгами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать об особенностях микрокредитования в Украине.

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Как функционируют МФО

Чтобы стать клиентом микрофинансовой организации, достаточно открыть официальный сайт и заполнить заявку. Алгоритм действий минимален: указать необходимую сумму и срок погашения, добавить банковскую карточку, получить деньги на счет. Проблема в том, что проценты начисляются ежедневно, а просрочка погашения влечет штрафы и пеню.

По данным Опендатабота, в 2024 году граждане взяли 8,3 млн микрокредитов на общую сумму почти 52 млрд гривен. Для сравнения, в 2023 году показатель был меньше на 27%.

"Средняя сумма также выросла за год — на 26%. В прошлом году она составила 6 217 грн в противовес 4 926 грн в 2023-м. В целом украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 15,77 млрд грн по состоянию на начало 2025 года", — говорится на портале.

Из-за быстрого начисления процентов украинцы нередко вынуждены брать новые займы, чтобы ими перекрывать старые, поскольку не успевают погашать задолженности. Это ловушка, в которую попадает большинство клиентов МФО.

По словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса в эфире День.LIVE, прямой путь в финансовую яму — это брать кредит на что-то, что не станет инвестицией. Например, хорошая ссуда — это покупка автомобиля, на котором человек будет таксировать, зарабатывая деньги. А плохая — затраты на новенький смартфон, с которым хочется быть в тренде.

Ограничения деятельности МФО

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг" ограничил максимальные дневные ставки — сначала до 2,5%, затем до 1,5%. По состоянию на 2025 год микрофинансовые организации не имеют права взимать с клиентов более 1% в день.

До вступления в силу закона дневная процентная ставка по кредиту могла достигать 5%, а годовые расходы доходили до 1500-1800%. Теперь переплаты значительно уменьшились, но не освободили украинцев от долговой ловушки микрозаймов.

Плюс по закону "О потребительском кредитовании" предусмотрены такие особенности сотрудничества между МФО и клиентом:

потребитель не обязан платить любые платежи, не указанные в договоре;

изменение условий договора возможно только по соглашению сторон;

кредитору запрещено устанавливать в договоре любые сборы, проценты, комиссии, платежи и т.д. за действия, которые не являются предоставленной услугой;

не допускается ложное информирование о последствиях неуплаты потребительского кредита;

запрещено изымать имущество у потребителя без его согласия или соответствующего судебного решения;

кредитор не имеет права обращаться за информацией о финансовом состоянии клиента к третьим лицам, которые связаны с потребителем родственными, личными, деловыми, профессиональными или другими отношениями;

запрещено требовать возврата долга, срок давности которого истек.

Выполнение указанных правил является признаком ведения честной предпринимательской практики со стороны МФО.

Начисление пени и штрафов

Отдельно стоит сказать об особенностях возврата кредита и процентов. Если человек нарушил свое обязательство (не выплатил долг), то должен возместить нанесенный ущерб. Но кредитор не может требовать уплату пени, которая превышает двойную учетную ставку Национального банка и составляет более 15% суммы просроченного платежа.

Также законодательством Украины предусмотрено, что общая сумма штрафа и пени по микрозайму не должна превышать половины суммы, полученной по договору. В случае нарушения своих прав украинцам рекомендуют пожаловаться в НБУ, ведь регулятор имеет полномочия выдавать и отбирать лицензии у МФО.

А нарушение требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (например, неправомерные действия коллекторов) является основанием отменить разрешение микрофинансовой организации на осуществление деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые народные депутаты платят алименты. По состоянию на июнь 2025 года с зарплаты шести парламентариев принудительно взимают деньги. Они имели задолженности по алиментам, поэтому пришлось открыть исполнительные производства.

Также мы писали, что в Ощадбанке клиентка ошибочно получила кредитный долг, воспользовавшись переводом, который находился в обработке. Из-за задержки зачисления средств банк считал оплату "кредитной", хотя сумма уже отображалась в приложении.