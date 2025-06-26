Пастка мікрокредитів — які права мають українці та як уникнути великих боргів

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Мікрофінансові організації (МФО) спеціалізуються на наданні клієнтам невеликих займів (до 30 000 грн) онлайн без перевірки кредитної історії та купи документів. Через швидкість і легкість обслуговування українці часто звертаються до таких установ, якщо потребують коштів на покупки, оплату послуг, далеку поїздку тощо. Як результат — вони залишаються з боргами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про особливості мікрокредитування в Україні.

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Як функціонують МФО

Щоб стати клієнтом мікрофінансової організації, достатньо відкрити офіційний сайт і заповнити заявку. Алгоритм дій мінімальний: вказати необхідну суму і термін погашення, додати банківську картку, отримати гроші на рахунок. Проблема в тому, що відсотки нараховуються щодня, а протермінування погашення тягне штрафи і пеню.

За даними Опендатаботу, у 2024 році громадяни взяли 8,3 млн мікрокредитів на загальну суму майже 52 млрд гривень. Для порівняння, у 2023 році показник був меншим на 27%.

"Середня сума також зросла за рік — на 26%. Торік вона склала 6 217 грн за противагу 4 926 грн у 2023-му. Загалом українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 15,77 млрд грн станом на початок 2025 року", — йдеться на порталі.

Через швидке нарахування відсотків українці нерідко змушені брати нові позики, аби ними перекривати старі, бо вони не встигають погашати заборгованості. Це пастка, в яку потрапляє більшість клієнтів МФО.

За словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса в ефірі День.LIVE, прямий шлях у фінансову яму — це брати кредит на щось, що не стане інвестицією. Наприклад, хороша позика — це купівля автомобіля, на якому людина буде таксувати, заробляючи гроші. А погана — витрати на новенький смартфон, з яким хочеться бути в тренді.

Обмеження діяльності МФО

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" обмежив максимальні денні ставки — спочатку до 2,5%, потім до 1,5%. Станом на 2025 рік мікрофінансові організації не мають права стягувати з клієнтів більше 1% на день.

До набуття чинності закону денна відсоткова ставка за кредитом могла сягати 5%, а річні витрати доходили до 1500-1800%. Тепер переплати значно зменшилися, але не звільнили українців від боргової пастки мікрозаймів.

Плюс за законом "Про споживче кредитування" передбачені такі особливості співпраці між МФО та клієнтом:

споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які платежі, не вказані в договорі;

зміна умов договору можлива лише за згодою сторін;

кредитору заборонено встановлювати у договорі будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є наданою послугою;

не допускається неправдиве інформування про наслідки несплати споживчого кредиту;

заборонено вилучати майно у споживача без його згоди чи відповідного судового рішення;

кредитор не має права звертатися за інформацією про фінансовий стан клієнта до третіх осіб, які пов'язані зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками;

заборонено вимагати повернення боргу, строк давності якого минув.

Виконання вказаних правил є ознакою ведення чесної підприємницької практики з боку МФО.

Нарахування пені та штрафів

Окремо варто сказати про особливості повернення кредиту та відсотків. Якщо людина порушила своє зобов’язання (не виплатила борг), то повинна відшкодувати завдані збитки. Але кредитор не може вимагати сплату пені, яка перевищує подвійну облікову ставку Національного банку і становить понад 15% суми простроченого платежу.

Також законодавством України передбачено, що загальна сума штрафу і пені за мікрозаймом не повинна перевищувати половини суми, отриманої за договором. У випадку порушення своїх прав українцям рекомендують поскаржитися в НБУ, адже регулятор має повноваження видавати і відбирати ліценції в МФО.

А порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (наприклад, неправомірні дії колекторів) є підставою скасувати дозвіл мікрофінансової організації на здійснення діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі народні депутати сплачують аліменти. Станом на червень 2025 року з зарплати шести парламентарів примусово стягують кошти. Вони мали заборгованості з аліментів, тож довелося відкрити виконавчі провадження.

Також ми писали, що в Ощадбанку клієнтка помилково отримала кредитний борг, скориставшись переказом, який перебував в обробці. Через затримку зарахування коштів банк вважав оплату "кредитною", хоча сума вже відображалась у застосунку.