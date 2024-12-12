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В Украине вырос уровень бедности, но 2 региона стали исключением

12 декабря 2024 12:13
Елизавета Супивская - редактор
Уровень бедности в Украине вырос – какие две области стали исключением
Гривны в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В среднем по Украине уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. Тем не менее, есть две области, которые не столкнулись с таким следствием полномасштабной войны. Это связано с возникновением большой численности внутренних переселенцев и дальностью активной фазы боевых действий.

Детали рассказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

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Где не вырос уровень бедности

Из всех областей Украины постоянный показатель по уровню бедности (с 2021) зафиксировали в Закарпатской и Черновицкой областях. Этому есть логические объяснения:

  • там меньшие масштабы разрушений вследствие ракетно-дроновых атак российских оккупантов;
  • там проживает немало внутренних переселенцев, которые закрыли нехватку рабочих рук.

"Эти два региона условно не пострадали от войны именно в контексте масштабов бедности. В остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не так существенно", — отметила экспертка.

По словам Людмилы Черенько, показатель среднего роста по Украине составляет 1,7 раза. В городах-миллионниках доходит до 1,3-1,5 раза, то есть на 30-50%. Они пострадали в меньшей степени, поскольку были и являються центрами экономического тяготения. В то же время, в Херсоне ситуация достаточно критическая, ведь там нет возможности для трудоустройства.

"По моим предположениям, где-то в 2027-28 годах мы можем выйти на показатели 2021-го по уровню жизни, по масштабам бедности. Посчитайте, сколько тогда война у нас отобрала. Если мы в 27-м выйдем на 21-й, то война "съела" 6 лет жизни выживших", — констатировала Людмилы Черненько.

Что будет с экономикой в 2025 году

Возобновление экономических показателей до довоенного уровня начнется после завершения активной фазы боевых действий. По предположениям ведущих украинских и иностранных аналитических команд, война будет длиться весь 2025 год. Хотя есть мнения о возможности прекращения активной фазы в первом квартале следующего года.

По данным Центра экономической стратегии, следует готовиться к такому сценарию для украинской экономики:

  • реальный ВВП вырастет на 3-4%;
  • девальвация гривны будет на уровне 8%;
  • номинальный ВВП достигнет почти 200 млрд долларов;
  • дефицит бюджета снизится до 38 млрд долларов (с 44 млрд долларов в 2024 году);
  • общая потребность в финансировании достигнет 52 млрд долларов.

Что касается курса доллара, то прогнозы неутешительны: согласно опросу Национального банка, финансовые аналитики ожидают стоимость американской валюты на уровне 44,83 грн/долл. в течение последующих 12 месяцев. А в госбюджете на 2025 год вообще заложили курс 45 грн/долл.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине серьезные последствия испытывает экономика России. Дефицит рабочей силы, расходы на вооружение и масштабная коррупция оказывают давление на экономические показатели и приводят к серьезным внутренним проблемам.

Также мы писали, что Украине прогнозируют непростой 2025 год. Из-за войны экономика переживает не лучшие времена, однако с помощью международных партнеров удается покрывать дефицит бюджета.

деньги Украина бедность экономика финансы

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