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В Україні виріс рівень бідності, але 2 регіони стали винятком

12 грудня 2024 12:13
Єлизавета Супівська - редактор
Рівень бідності в Україні виріс – які дві області стали виключенням
Гривні в гаманці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

В середньому по Україні рівень бідності за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зріс в 1,7 раза. Проте є дві області, які не зіткнулися з таким наслідком повномасштабної війни. Це пов’язано з появою великої чисельності внутрішніх переселенців і дальністю активної фази бойових дій.

Деталі розповіла завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в інтерв’ю РБК-Україна.

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Де не зріс рівень бідності

З усіх областей України сталий показник за рівнем бідності (з 2021 року) зафіксували в Закарпатській та Чернівецькій областях. Цьому є логічні пояснення:

  • там найменші масштаби руйнувань внаслідок ракетно-дронових атак російських окупантів;
  • там проживає чимало внутрішніх переселенців, які закрили нестачу робочих рук.

"Ці два регіони умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності. В решті областей бідність зросла, просто по-різному. Помітно бідність зросла в північних областях — Чернігівській, Сумській. В таких регіонах, як Київ, Харків, Дніпро — там рівень бідності зріс не так суттєво", — зауважила експертка.

За словами Людмили Черенько, показник середнього зростання по Україні становить 1,7 раза. У містах-мільйонниках доходить до 1,3-1,5 раза, тобто на 30-50%. Вони постраждали меншою мірою, оскільки були та є центрами економічного тяжіння. Водночас у Херсоні ситуація досить критична, бо там немає можливості для працевлаштування.

"За моїми припущеннями, десь у 2027-28 роках ми можемо вийти на показники 2021-го за рівнем життя, за масштабами бідності. Порахуйте, скільки тоді війна у нас відібрала. Якщо ми у 27-му вийдемо на 21-й, то війна "з'їла" 6 років життя тих, хто вижив", — констатувала Людмила Черенько.

Що буде з економікою у 2025 році

Відновлення економічних показників до довоєнного рівня почнеться після завершення активної фази бойових дій. За припущеннями провідних українських та іноземних аналітичних команд, війна триватиме весь 2025 рік. Хоча існують думки щодо можливості припинення активної фази в першому кварталі наступного року.

За даними Центру економічної стратегії, варто готуватися до такого сценарію для української економіки:

  • реальний ВВП зросте на 3-4%;
  • девальвація гривні перебуватиме на рівні 8%;
  • номінальний ВВП досягне майже 200 млрд доларів;
  • дефіцит бюджету знизиться до 38 млрд доларів (із 44 млрд доларів у 2024 році);
  • загальна потреба у фінансуванні досягне 52 млрд доларів.

Що стосується курсу долара, то прогнози невтішні: згідно з опитуванням Національного банку, фінансові аналітики очікують вартість американської валюти на рівні 44,83 грн/дол. протягом наступних 12 місяців. А в держбюджеті на 2025 рік взагалі заклали курс 45 грн/дол.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні серйозні наслідки відчуває економіка Росії. Дефіцит робочої сили, витрати на озброєння і масштабна корупція тиснуть на економічні показники та призводять до серйозних внутрішніх проблем.

Також ми писали, що Україні прогнозують непростий 2025 рік. Через війну економіка переживає не найкращі часи, проте з допомогою міжнародних партнерів вдається покривати дефіцит бюджету.

гроші Україна бідність економіка фінанси

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