Мяч с подписями игроков Динамо – за сколько можно купить артефакт

Гривны разных номиналов. Фото: УНИАН

Украинцы могут приобрести футбольный мяч с подписями легендарных спортсменов, потратив десятки тысяч долларов. За такие деньги удастся купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Владелец уникального артефакта не планирует торговаться, его ценовое предложение окончательное.

Объявление опубликовали на онлайн-аукционе Violity.

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Пользователь, зарегистрированный под ником CTAREZ, выставил на продажу два футбольных мяча с подписями спортсменов киевского клуба "Динамо". Первый раритетный лот датируется 1977 годом, на его поверхности сохранились следы пользования многих известных футболистов и даже тренера Валерия Лобановского.

Все подписи, хоть и частично стерты временем, можно легко идентифицировать. Благодаря незаурядной истории и значению для украинского футбольного сообщества лот оценили в 60 000 долларов (более 2,5 млн гривен). Продавец отказался от торга, следовательно уменьшить цену не удастся.

Футбольный мяч за 60 000 долларов. Фото: Violity

Другой спортивный артефакт датируется 1975 годом. На нем изображена эмблема "Динамо" в виде первой буквы названия. Плюс есть несколько портретов игроков с подписями. Мяч ассоциируется с успешным сезоном, ведь как раз в 1975 году клуб одержал победу в чемпионате СССР (седьмой титул), завоевал Кубок обладателей кубков и завладел Суперкубком УЕФА. Этот лот стоит 5 000 долларов (210 000 грн).

Футбольный мяч за 5 000 долларов. Фото: Violity

Понятно, что артефакты являются коллекционными. Они предусмотрены для настоящих фанатов футбола и "Динамо". Ценности мячам добавляет отсутствие массового производства подобных спортивных сувениров во времена Советского Союза. Тем не менее, за 60 000 долларов украинцы могут приобрести неплохую квартиру в Киеве.

Согласно объявлениям на специализированных порталах, 3-комнатное жилье в Соломенском, Голосеевском, Деснянском и Дарницком районах столицы продают как раз за такие деньги. Поэтому возникает вопрос, какая инвестиция выгоднее: в недвижимость или футбольный мяч.

Объявление о продаже квартиры на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на раритетных телефонах. Коллекционеры готовы приобрести старые кнопочные гаджеты за немалые деньги, в частности модели Motorola, Nokia или iPhone. Поэтому не спешите выбрасывать технику или сдавать на металлолом.

Также мы писали, что часто на онлайн-аукционах публикуют объявления о продаже редких монет. Владельцы копеек разных номиналов могут получить дополнительный доход, если найдут в кошельке уникальное изделие. Стоимость монет достигает нескольких тысяч гривен и больше.