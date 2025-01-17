Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине продают старый мяч по цене 3-комнатного жилья (фото) arrow

В Украине продают старый мяч по цене 3-комнатного жилья (фото)

17 января 2025 12:05
Елизавета Супивская - редактор
Мяч с подписями игроков Динамо – за сколько можно купить артефакт
Гривны разных номиналов. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут приобрести футбольный мяч с подписями легендарных спортсменов, потратив десятки тысяч долларов. За такие деньги удастся купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Владелец уникального артефакта не планирует торговаться, его ценовое предложение окончательное.

Объявление опубликовали на онлайн-аукционе Violity.

Читайте также:

Что особенного в мяче

Пользователь, зарегистрированный под ником CTAREZ, выставил на продажу два футбольных мяча с подписями спортсменов киевского клуба "Динамо". Первый раритетный лот датируется 1977 годом, на его поверхности сохранились следы пользования многих известных футболистов и даже тренера Валерия Лобановского.

Все подписи, хоть и частично стерты временем, можно легко идентифицировать. Благодаря незаурядной истории и значению для украинского футбольного сообщества лот оценили в 60 000 долларов (более 2,5 млн гривен). Продавец отказался от торга, следовательно уменьшить цену не удастся.

 

Футбольный мяч на аукционе
Футбольный мяч за 60 000 долларов. Фото: Violity

Другой спортивный артефакт датируется 1975 годом. На нем изображена эмблема "Динамо" в виде первой буквы названия. Плюс есть несколько портретов игроков с подписями. Мяч ассоциируется с успешным сезоном, ведь как раз в 1975 году клуб одержал победу в чемпионате СССР (седьмой титул), завоевал Кубок обладателей кубков и завладел Суперкубком УЕФА. Этот лот стоит 5 000 долларов (210 000 грн).

 

Футбольный мяч на аукционе
Футбольный мяч за 5 000 долларов. Фото: Violity

Понятно, что артефакты являются коллекционными. Они предусмотрены для настоящих фанатов футбола и "Динамо". Ценности мячам добавляет отсутствие массового производства подобных спортивных сувениров во времена Советского Союза. Тем не менее, за 60 000 долларов украинцы могут приобрести неплохую квартиру в Киеве.

Согласно объявлениям на специализированных порталах, 3-комнатное жилье в Соломенском, Голосеевском, Деснянском и Дарницком районах столицы продают как раз за такие деньги. Поэтому возникает вопрос, какая инвестиция выгоднее: в недвижимость или футбольный мяч.

В Украине продают старый мяч по цене 3-комнатного жилья (фото) - фото 3
Объявление о продаже квартиры на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на раритетных телефонах. Коллекционеры готовы приобрести старые кнопочные гаджеты за немалые деньги, в частности модели Motorola, Nokia или iPhone. Поэтому не спешите выбрасывать технику или сдавать на металлолом.

Также мы писали, что часто на онлайн-аукционах публикуют объявления о продаже редких монет. Владельцы копеек разных номиналов могут получить дополнительный доход, если найдут в кошельке уникальное изделие. Стоимость монет достигает нескольких тысяч гривен и больше.

квартиры аукцион футбол Динамо цены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:29 На одесского прокурора открыли дело — в чем подозревают

13:28 Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе

13:18 В Кривом Роге известно о погибших и раненых — кадры последствий

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

13:05 Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:01 На станции Вернадского появились первые птенцы чаек — фото

12:57 В Одессе появится большой реабилитационный центр — когда откроют

12:53 Чиновница Укрзализныци сдавала РФ информацию об эшелонах ВСУ

12:38 Байден рассказал, чего боялся во время поездки в Киев в 2023 году

12:36 Фон дер Ляйен упомянула Украину в поздравлении премьера Болгарии

13:29 На одесского прокурора открыли дело — в чем подозревают

13:28 Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе

13:18 В Кривом Роге известно о погибших и раненых — кадры последствий

13:05 Полиция привела детали о побеге экс-руководителя метро Киева

13:01 На станции Вернадского появились первые птенцы чаек — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:57 В Одессе появится большой реабилитационный центр — когда откроют

12:53 Чиновница Укрзализныци сдавала РФ информацию об эшелонах ВСУ

12:38 Байден рассказал, чего боялся во время поездки в Киев в 2023 году

12:36 Фон дер Ляйен упомянула Украину в поздравлении премьера Болгарии

12:30 Пенсии в более 10 тыс. гривен — как заработать на такие выплаты

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно