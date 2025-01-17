М’яч із підписами гравців Динамо – за скільки можна купити артефакт

Гривні різних номіналів. Фото: УНІАН

Українці можуть придбати футбольний м’яч із підписами легендарних спортсменів, витративши десятки тисяч доларів. За такі гроші вдасться купити трикімнатну квартиру в Києві. Власник унікального артефакту не планує торгуватися, його цінова пропозиція остаточна.

Оголошення опублікували на онлайн-аукціоні Violity.

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Що особливого у м’ячі

Користувач, зареєстрований під ніком CTAREZ, виставив на продаж два футбольні м’ячі з підписами спортсменів київського клубу "Динамо". Перший раритетний лот датується 1977 роком, на його поверхні збереглися сліди користування багатьох відомих футболістів і навіть тренера Валерія Лобановського.

Всі підписи, хоч і частково стерті часом, можна легко ідентифікувати. Завдяки неабиякій історії та значенню для української футбольної спільноти лот оцінили у 60 000 доларів (понад 2,5 млн гривень). Продавець відмовився від торгу, отже зменшити ціну не вдасться.

Футбольний м'яч за 60 000 доларів. Фото: Violity

Інший спортивний артефакт датується 1975 роком. На цьому зображена емблема "Динамо" у вигляді першої літери назви. Плюс є кілька портретів гравців із підписами. М’яч асоціюється з успішним сезоном, бо якраз у 1975 році клуб здобув перемогу в чемпіонаті СРСР (сьомий титул), виборов Кубок володарів кубків і заволодів Суперкубком УЄФА. Цей лот коштує 5 000 доларів (210 000 грн).

Футбольний м'яч за 5 000 доларів. Фото: Violity

Зрозуміло, що артефакти є колекційними. Вони передбачені для справжніх фанатів футболу і "Динамо". Цінності м’ячам додає відсутність масового виробництва подібних спортивних сувенірів у часи Радянського Союзу. Проте за 60 000 доларів українці можуть придбати непогану квартиру в Києві.

Згідно з оголошеннями на спеціалізованих порталах, 3-кімнатне житло в Солом'янському, Голосіївському, Деснянському та Дарницькому районах столиці продають якраз за такі гроші. Тож виникає питання, яка інвестиція вигідніша: у нерухомість чи футбольний м’яч.

Оголошення про продаж квартири на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на раритетних телефонах. Колекціонери готові придбати старі кнопкові гаджети за чималі гроші, зокрема моделі Motorola, Nokia чи iPhone. Тож не поспішайте викидати техніку чи здавати на брухт.

Також ми писали, що часто на онлайн-аукціонах публікують оголошення про продаж рідкісних монет. Власники копійок різних номіналів можуть отримати додатковий дохід, якщо знайдуть в гаманці унікальний виріб. Вартість монет сягає кількох тисяч гривень і більше.