В Украине планируют повысить около двадцати видов штрафов — список

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подготовило законопроект, который предусматривает существенное повышение ряда штрафов за правонарушения в сфере управления отходами. Некоторые из них вырастут в пятьдесят раз.

Сообщение об обнародовании законопроекта опубликовано на сайте ведомства.

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В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины ожидают, что принятие законопроекта обеспечит выполнение положений Закона, что будет способствовать совершенствованию административной ответственности за совершение правонарушений в сфере управления отходами.

"Принятие проекта акта будет способствовать решению вопроса эффективного управления отходами, уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей; обеспечит предотвращение совершения административных правонарушений в сфере управления отходами", — говорится в пояснительной записке.

Какие штрафы планируют увеличить и на сколько

В Минприроды предлагают повысить как для граждан, так и для и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности штрафы за такие правонарушения:

Порча, засорение и загрязнение сельскохозяйственных и других земель и почв — для граждан до 850-1 700 грн (сейчас 340-1 360 грн), для должностных лиц — до 2 550-5 100 грн (сейчас 850-1 700 грн). Загрязнение, засорение и исчерпание водных ресурсов — для граждан до 510-1 190 грн (сейчас 51-119 грн), для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 85-136 грн). Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение, засорение и исчерпание вод или их вредное действие — для должностных лиц — до 1 700-3 400 грн (сейчас 0). Загрязнение и/или засорение внутренних вод и/или территориального моря Украины — для должностных лиц — до 1 700-3 400 грн (сейчас 595-1 190 грн). Проведение погрузочных и разгрузочных работ, которые могут привести к загрязнению внутренних вод и/или территориального моря Украины, без разрешения органов государственного контроля — для должностных лиц — до 2 550-5 100 грн (сейчас 340-680 грн). Несообщение администрации ближайшего порта Украины о проведенном вследствие крайней необходимости без надлежащего на то разрешения сбросе в море вредных веществ — для должностных лиц — до 3 400-5 100 грн (сейчас 680-1 190 грн). Повреждение леса вследствие его загрязнения сточными водами, химическими и радиоактивными веществами, нефтью и нефтепродуктами, отходами — для граждан до 850-1 700 грн (сейчас 510-1 530 грн), для должностных лиц — до 3 400-5 100 грн (сейчас 2 550-4 250 грн). Засорение лесов отходами — для граждан до 850-1 700 грн (сейчас 425-850 грн), для должностных лиц — до 1 700-2 550 грн (сейчас 850-1 700 грн). Осуществление операций по обработке отходов без соответствующего разрешения или несоблюдение условий разрешения на осуществление операций по обработке отходов — для граждан до 850-1 700 грн и за повторное в течение года до 1 700-2 550 грн (сейчас 340-1 360 грн), для должностных лиц — до 1 700-2 550 грн и за повторное в течение года 3 400-5 100 (сейчас 850-1 700 грн и 1 700-2 550 грн соответственно). Нарушение правил ведения учета отходов и/или представления отчетности в сфере управления отходами — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 51-85 грн). Сокрытие, искажение или отказ от предоставления полной и достоверной информации по запросам должностных лиц и обращениям граждан и их объединений по безопасности образования отходов и управления ими, в том числе об аварийных сбросах отходов и их последствиях — для должностных лиц — до 510-850 грн и за повторное в течение года до 850-1 700 грн (сейчас 51-85 грн). Смешивание или захоронение отходов, для обработки которых в Украине существует соответствующая технология, без специального разрешения — для должностных лиц — до 1 700-2 550 грн (сейчас 34-85 грн). Нарушение правил передачи отходов — для граждан до 340-850 грн (сейчас 17-51 грн), для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 34-85 грн). Нарушение установленных правил и режима эксплуатации объектов обработки отходов — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 34-85 грн). Захоронение необработанных отходов, не прошедших сортировку, дробление, уплотнение, гранулирование, сушку, измельчение, кондиционирование и т.д. — для граждан — до 850-1 700 грн и за повторное в течение года до 1 700-2 550 грн (сейчас 340-1 360 грн и 1 360-1 700 грн соответственно), для должностных лиц — до 1 700-3 400 грн и за повторное в течение года до 3 400-5 100 грн (сейчас 850-1 700 грн и 1 700-3 400 грн соответственно). Нарушение установленного порядка представления декларации об отходах или непредставление такой декларации — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 0). Непринятие мер или бездействие по ликвидации несанкционированных свалок — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 0). Непринятие мер по разработке и/или утверждению плана управления отходами — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 0). Сокрытие превышения объемов обработки и размещения отходов — для должностных лиц — до 850-1 700 грн (сейчас 34-85 грн).

Административная ответственность в сфере управления отходами имеет целью не только привлечение лиц, виновных в нарушении требований, установленных законодательством в сфере управления отходами, но и предотвращение нарушений законодательства в этой сфере в будущем, отметили в Минприроды.

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