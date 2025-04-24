В Україні планують підвищити близько двадцяти видів штрафів — список

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підготувало законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення низки штрафів за правопорушення у сфері управління відходами. Деякі з них зростуть у п'ятдесят разів.

Повідомлення про оприлюднення законопроєкту опубліковано на сайті відомства.

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У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України очікують, що прийняття законопроєкту забезпечить виконання положень Закону, що сприятиме вдосконаленню адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері управління відходами.

"Прийняття проєкту акта сприятиме вирішенню питання ефективного управління відходами, зменшення їх негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей; забезпечить запобігання вчиненню адміністративних правопорушень у сфері управління відходами", — йдеться у пояснювальній записці.

Які штрафи планують збільшити та на скільки

У Міндовкілля пропонують підвищити як для громадян, так і для і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності штрафи за такі правопорушення:

Псування, засмічення та забруднення сільськогосподарських та інших земель і ґрунтів — для громадян до 850-1 700 грн (зараз 340-1 360 грн), для посадових осіб — до 2 550-5 100 грн (зараз 850-1 700 грн). Забруднення, засмічення і вичерпання водних ресурсів — для громадян до 510-1 190 грн (зараз 51-119 грн), для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 85-136 грн). Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню, засміченню і вичерпанню вод або їх шкідливому діянню — для посадових осіб — до 1 700—3 400 грн (зараз 0). Забруднення та/або засмічення внутрішніх вод та/або територіального моря України — для посадових осіб — до 1 700-3 400 грн (зараз 595-1 190 грн). Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення внутрішніх вод та/або територіального моря України, без дозволу органів державного контролю — для посадових осіб — до 2 550-5 100 грн (зараз 340-680 грн). Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої потреби без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин — для посадових осіб — до 3 400-5 100 грн (зараз 680-1 190 грн). Пошкодження лісу внаслідок його забруднення стічними водами, хімічними та радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, відходами — для громадян до 850-1 700 грн (зараз 510-1 530 грн), для посадових осіб — до 3 400-5 100 грн (зараз 2 550-4 250 грн). Засмічення лісів відходами — для громадян до 850-1 700 грн (зараз 425-850 грн), для посадових осіб — до 1 700-2 550 грн (зараз 850-1 700 грн). Здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу або недотримання умов дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів — для громадян до 850-1 700 грн та за повторне протягом року до 1 700-2 550 грн (зараз 340-1 360 грн), для посадових осіб — до 1 700-2 550 грн та за повторне протягом року 3 400-5 100 (зараз 850-1 700 грн та 1 700-2 550 грн відповідно). Порушення правил ведення обліку відходів та/або подання звітності у сфері управління відходами — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 51-85 грн). Приховування, викривлення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпечності утворення відходів та управління ними, у тому числі про аварійні скиди відходів та їх наслідки — для посадових осіб — до 510-850 грн та за повторне протягом року до 850-1 700 грн (зараз 51-85 грн). Змішування чи захоронення відходів, для оброблення яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу — для посадових осіб — до 1 700-2 550 грн (зараз 34-85 грн). Порушення правил щодо передачі відходів — для громадян до 340-850 грн (зараз 17-51 грн), для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 34-85 грн). Порушення встановлених правил і режиму експлуатації об’єктів оброблення відходів — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 34-85 грн). Захоронення необроблених відходів, що не пройшли сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування тощо — для громадян — до 850-1 700 грн та за повторне протягом року до 1 700-2 550 грн (зараз 340-1 360 грн та 1 360-1 700 грн відповідно), для посадових осіб — до 1 700-3 400 грн та за повторне протягом року до 3 400-5 100 грн (зараз 850-1 700 грн та 1 700-3 400 грн відповідно). Порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 0). Невжиття заходів або бездіяльність з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 0). Невжиття заходів щодо розроблення та/або затвердження плану управління відходами — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 0). Приховування перевищення обсягів оброблення та розміщення відходів — для посадових осіб — до 850-1 700 грн (зараз 34-85 грн).

Адміністративна відповідальність у сфері управління відходами має на меті не тільки притягнення осіб, що винні у порушенні вимог, встановлених законодавством у сфері управління відходами, а й запобігання порушенням законодавства у цій сфері в майбутньому, зазначили у Міндовкілля.

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