Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине планируют масштабную реформу соцподдержки — чего ждать

В Украине планируют масштабную реформу соцподдержки — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:11
обновлено: 10:37
Социальные выплаты и пенсии — к каким реформам стоит готовиться украинцам
Разговор двух пенсионеров. Фото: Pixabay

В Украине по состоянию на 2025 год более 15 миллионов человек так или иначе пользуются различными формами социальной помощи. Но система должна стать более адресной и дифференцированной, поэтому правительство планирует реформирование, в частности программы пенсионного обеспечения.

Об этом рассказала глава подкомитета ВРУ по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Реформа пенсионной системы

Украинское правительство поставило себе амбициозную цель — реформировать систему социальной поддержки и пенсий в частности. Огромному количеству людей, которые пользуются сегодня различными программами, необходимо предложить вариативные возможности. Именно с этой целью были анонсированы реформы, которые помогут сделать социальную поддержку более адресной.

"Надо доработать и сделать многоуровневую систему пенсионного обеспечения. Потому что мы видим, особенно после войны и учитывая демографическую ситуацию в стране, солидарная пенсионная система (если она останется в том виде, в котором она есть) однозначно не решает проблем пенсионеров", — констатировала спикер.

Во-первых, правительство планирует реализовать накопительную пенсионную реформу. Во-вторых, адресная финансовая помощь станет четкой верификацией тех, кто действительно нуждается в поддержке государства. Конечно, приоритетом и основной статьей расходов является сектор безопасности и обороны, добавила Забуранная, однако вся социальная составляющая — на втором месте.

Что не так с солидарной пенсионной системой

Украинцы получают пенсию по солидарной системе, то есть когда взносы на собственное обеспеченное будущее делает трудоустроенная молодежь, однако их средства идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такой алгоритм имеет свои плюсы и минусы, однако в период войны на первый план вышли именно минусы.

Численность населения Украины сократилась, как и количество пополнителей Пенсионного фонда. Это означает, что солидарная система является демографически уязвимой. Как следствие — возникает дефицит бюджета ПФУ, суммы пенсионного обеспечения уменьшаются, а стоимость жизни при этом растет.

Достойные выплаты в будущем становятся невозможными без больших бюджетных расходов, а низкая рождаемость совместно со старением населения еще сильнее углубляют кризис. Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос пенсионной реформы и введения накопительной системы, что, кстати, давно планировали реализовать, однако постоянно откладывают.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры и получатели социальных выплат через Укрпошту получат 1000 грн автоматически вместе с пенсией или помощью. Другие украинцы без смартфонов могут подать заявку в отделении.

Также мы писали, что пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать, могут получить досрочный перерасчет — раз в два года. Но дата выхода на пенсию тоже имеет значение.

пенсии пенсионеры реформы соцвыплаты социальная помощь
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации