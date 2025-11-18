Социальные выплаты и пенсии — к каким реформам стоит готовиться украинцам

Разговор двух пенсионеров. Фото: Pixabay

В Украине по состоянию на 2025 год более 15 миллионов человек так или иначе пользуются различными формами социальной помощи. Но система должна стать более адресной и дифференцированной, поэтому правительство планирует реформирование, в частности программы пенсионного обеспечения.

Об этом рассказала глава подкомитета ВРУ по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире Новини.LIVE.

Реформа пенсионной системы

Украинское правительство поставило себе амбициозную цель — реформировать систему социальной поддержки и пенсий в частности. Огромному количеству людей, которые пользуются сегодня различными программами, необходимо предложить вариативные возможности. Именно с этой целью были анонсированы реформы, которые помогут сделать социальную поддержку более адресной.

"Надо доработать и сделать многоуровневую систему пенсионного обеспечения. Потому что мы видим, особенно после войны и учитывая демографическую ситуацию в стране, солидарная пенсионная система (если она останется в том виде, в котором она есть) однозначно не решает проблем пенсионеров", — констатировала спикер.

Во-первых, правительство планирует реализовать накопительную пенсионную реформу. Во-вторых, адресная финансовая помощь станет четкой верификацией тех, кто действительно нуждается в поддержке государства. Конечно, приоритетом и основной статьей расходов является сектор безопасности и обороны, добавила Забуранная, однако вся социальная составляющая — на втором месте.

Что не так с солидарной пенсионной системой

Украинцы получают пенсию по солидарной системе, то есть когда взносы на собственное обеспеченное будущее делает трудоустроенная молодежь, однако их средства идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такой алгоритм имеет свои плюсы и минусы, однако в период войны на первый план вышли именно минусы.

Численность населения Украины сократилась, как и количество пополнителей Пенсионного фонда. Это означает, что солидарная система является демографически уязвимой. Как следствие — возникает дефицит бюджета ПФУ, суммы пенсионного обеспечения уменьшаются, а стоимость жизни при этом растет.

Достойные выплаты в будущем становятся невозможными без больших бюджетных расходов, а низкая рождаемость совместно со старением населения еще сильнее углубляют кризис. Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос пенсионной реформы и введения накопительной системы, что, кстати, давно планировали реализовать, однако постоянно откладывают.

