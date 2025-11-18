Соціальні виплати і пенсії — до яких реформ варто готуватися українцям

Розмова двох пенсіонерів. Фото: Pixabay

В Україні станом на 2025 рік понад 15 мільйонів осіб так чи інакше користуються різними формами соціальної підтримки. Але система повинна стати більш адресною та диференційованою, тому уряд планує реформування, зокрема програми пенсійного забезпечення.

Про це розповіла голова підкомітету ВРУ з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі Новини.LIVE.

Реформа пенсійної системи

Український уряд поставив собі амбітну ціль — реформувати систему соціальної підтримки та пенсій зокрема. Величезній кількості людей, які користуються сьогодні різними програмами, необхідно запропонувати варіативні можливості. Саме з цією метою було анонсовано реформи, що допоможуть зробити соціальну підтримку більш адресною.

"Треба допрацювати й зробити багаторівневу систему пенсійного забезпечення. Тому що ми бачимо, особливо після війни і враховуючи демографічну ситуацію в країні, солідарна пенсійна система (якщо вона залишиться в тому вигляді, в якому вона є) однозначно не вирішує проблем пенсіонерів", — констатувала спікерка.

По-перше, уряд планує реалізувати накопичувальну пенсійну реформу. По-друге, адресна фінансова допомога стане чіткою верифікацією тих, хто дійсно потребує підтримки держави. Звісно, пріоритетом і основною статтею видатків є сектор безпеки та оборони, додала Забуранна, проте вся соціальна складова — на другому місці.

Що не так із солідарною пенсійною системою

Українці отримують пенсію за солідарною системою, тобто коли внески на власне забезпечене майбутнє робить працевлаштована молодь, однак їх кошти йдуть на виплати нинішнім пенсіонерам. Такий алгоритм має свої плюси та мінуси, однак у період війни на перший план вийшли саме мінуси.

Чисельність населення України скоротилася, як і кількість поповнювачів Пенсійного фонду. Це означає, що солідарна система є демографічно вразливою. Як наслідок — виникає дефіцит бюджету ПФУ, суми пенсійного забезпечення зменшуються, а вартість життя при цьому зростає.

Гідні виплати в майбутньому стають неможливими без великих бюджетних витрат, а низька народжуваність спільно зі старінням населення ще сильніше поглиблюють кризу. Саме тому на порядку денному — питання пенсійної реформи і запровадження накопичувальної системи, що, до речі, давно планували реалізувати, однак постійно відкладають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери та отримувачі соціальних виплат через Укрпошту отримають 1000 грн автоматично разом із пенсією чи допомогою. Інші українці без смартфонів можуть подати заявку у відділенні.

Також ми писали, що пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати, можуть отримати достроковий перерахунок — раз на два роки. Але дата виходу на пенсію теж має значення.