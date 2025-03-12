Выплата больничных – что изменится для украинцев с 4 апреля 2025 года

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы, которые выполняют обязанности по основному месту работы и совместительству, должны знать об изменениях в выплате пособия по временной нетрудоспособности. В апреле 2025 года таким категориям граждан вернут право на больничные.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

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Изменения в оплате больничных

Совместителей лишили права на пособие по временной потере трудоспособности с 1 января 2023 года. В законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании" говорится, что больничные выплачивают только по основному месту работы (деятельности).

"Исключение: помощь по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания выплачивается страхователям как по основному месту работы, так и по совместительству", — отметили в ПФУ.

Но с 4 апреля 2025 года правила изменятся. В законе закрепят положение о выплате пособия по временной нетрудоспособности в размере 100%, если пострадавший находится в трудовых отношениях с другими страхователями (в том числе — осуществление предпринимательской или иной деятельности и одновременной работы на условиях трудового договора).

Для начисления выплаты понадобится электронный или бумажный листок нетрудоспособности. Основанием для оформления пособия по совместительству является копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) по основному месту работы. В документ необходимо включить:

слова "Согласно оригиналу" (без кавычек);

наименование должности;

подпись человека, удостоверяющего копию;

имя и фамилию этого человека;

дату заверения копии.

Таким образом, получается, что с 4 апреля 2025 года Пенсионный фонд будет проводить оплату больничных как по основному месту работы, так и по совместительству. Но только для страховых случаев, которые наступят с этой даты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам отказывают в выплате больничных. Помощь по временной нетрудоспособности не получат сотрудники, которые на момент наступления страхового случая находились в отпуске без сохранения заработной платы или в дополнительном отпуске в связи с обучением.

Также мы писали, сколько компенсируют украинцам в случае временной потери трудоспособности. Сумма зависит от средней заработной платы сотрудника и страхового стажа. Например, если стаж не доходит до трех лет, то размер выплаты будет составлять 50% от дохода.