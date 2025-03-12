Виплата лікарняних – що зміниться для українців з 4 квітня 2025 року

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці, які працюють за основним місцем роботи і сумісництвом, повинні знати про зміни у виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності. У квітні 2025 року таким категоріям громадян повернуть право на лікарняні.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області.

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Зміни в оплаті лікарняних

Сумісників позбавили права на допомогу по тимчасовій втраті працездатності з 1 січня 2023 року. В законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" йдеться, що лікарняні виплачують тільки за основним місцем роботи (діяльності).

"Виняток: допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання виплачується страхувальникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом", — зауважили в ПФУ.

Але з 4 квітня 2025 року правила зміняться. В законі закріплять положення щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%, якщо потерпілий перебуває у трудових відносинах з іншими страхувальниками (у тому числі — здійснення підприємницької чи іншої діяльності та одночасної праці на умовах трудового договору).

Для нарахування виплати знадобиться електронний чи паперовий листок непрацездатності. Підставою для оформлення допомоги за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. В документ необхідно включити:

слова "Згідно з оригіналом" (без лапок);

найменування посади;

підпис особи, яка засвідчує копію;

ім’я та прізвище цієї особи;

дату засвідчення копії.

Тож виходить, що з 4 квітня 2025 року Пенсійний фонд проводитиме оплату лікарняних як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Але лише для страхових випадків, що настануть з цієї дати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям відмовляють у виплаті лікарняних. Допомогу по тимчасовій непрацездатності не отримають працівники, які на момент настання страхового випадку перебували у відпустці без збереження заробітної плати чи в додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Також ми писали, скільки компенсують українцям у разі тимчасової втрати працездатності. Сума залежить від середньої заробітної плати працівника і страхового стажу. Наприклад, якщо стаж не доходить до трьох років, то розмір виплати становитиме 50% від доходу.