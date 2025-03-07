Лікарняні у 2025 році — хто з українців може не розраховувати на виплати

Виплати не отримають — хто може не розраховувати на лікарняні
Українці мають право на виплату фінансової допомоги по тимчасовій втраті працездатності в разі настання страхового випадку. Іншими словами, нарахування лікарняних для компенсації заробітної плати, недоотриманої в результаті відсутності на робочому місці. Проте існує чимало підстав відмовити людині в допомозі.
Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду на Facebook-сторінці.
Чому відмовляють у виплаті лікарняних
Під час особливого періоду не скасували право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, водночас не всі випадки вважаються страховими. Існують чітко затверджені підстави відмовити працівнику в лікарняних. Наприклад, кошти не виплачують, якщо людина перебуває у:
- відпустці без збереження заробітної плати;
- творчій відпустці;
- додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Також лікарняні не передбачені за період тимчасової непрацездатності, вказаний у листку непрацездатності, який визнали необґрунтованим.
"Одночасно повідомляємо, що підставами для відмови надання допомоги є захворювання або травма, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння чи дій, пов’язаних із таким сп’янінням", — уточнили в ПФУ.
Інші причини не нарахувати працівнику лікарняні включають:
- одержання застрахованою особою травми при вчиненні кримінального правопорушення;
- навмисне заподіяння шкоди здоров’ю з метою ухилення від виконання посадових обов’язків, симуляцію хвороби;
- перебування під арештом;
- час проведення судово-медичної експертизи;
- примусове лікування, призначене судовим рішенням.
Зауважимо, можна втратити право на фінансову допомогу, якщо порушити режим, встановлений лікарем, не виконувати інструкції/рекомендації фахівців з реабілітації, не з’явитися без поважних причин у призначений термін на медичний огляд, зокрема організований лікарсько-консультативною комісією.
Що ще треба знати українцям
Нагадаємо, розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від середньої заробітної плати і страхового стажу працівника. Наприклад, 50% від доходу належить співробітнику зі стажем до 3 років. А повну компенсацію зарплати отримують після 8 років роботи.
Також ми писали, який розмір виплати під час вагітності й пологів затверджений у 2025 році. Жінкам нараховують 100% від середньої зарплати за всю декретну відпустку, а безробітні українки отримають 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на календарний місяць.
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