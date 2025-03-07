Больничные в 2025 году — кто из украинцев может не рассчитывать на выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы имеют право на выплату финансовой помощи по временной потере трудоспособности в случае наступления страхового случая. Другими словами, начисление больничных для компенсации заработной платы, недополученной в результате отсутствия на рабочем месте. Однако существует немало оснований отказать человеку в помощи.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда на Facebook-странице.

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Почему отказывают в выплате больничных

Во время особого периода не отменили право на пособие по временной нетрудоспособности, однако не все случаи считаются страховыми. Существуют четко утвержденные основания отказать сотруднику в больничных. Например, деньги не выплачивают, если человек находится в:

отпуске без сохранения заработной платы;

творческом отпуске;

дополнительном отпуске в связи с обучением.

Также больничные не предусмотрены за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, который признали необоснованным.

"Одновременно сообщаем, что основаниями для отказа в предоставлении помощи являются заболевания или травма, произошедшие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением", — уточнили в ПФУ.

Другие причины не начислить работнику больничные включают:

получение застрахованным лицом травмы при совершении уголовного правонарушения;

умышленное причинение вреда здоровью с целью уклонения от выполнения должностных обязанностей, симуляцию болезни;

пребывание под арестом;

время проведения судебно-медицинской экспертизы;

принудительное лечение, назначенное судебным решением.

Отметим, можно потерять право на финансовую помощь, если нарушить режим, установленный врачом, не выполнять инструкции/рекомендации специалистов по реабилитации, не явиться без уважительных причин в назначенный срок на медицинский осмотр, в частности организованный врачебно-консультативной комиссией.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от средней заработной платы и страхового стажа. Например, 50% от дохода полагается сотруднику со стажем до 3 лет. А полную компенсацию зарплаты получают после 8 лет работы.

Также мы писали, какой размер выплаты во время беременности и родов утвержден в 2025 году. Женщинам начисляют 100% от средней зарплаты за весь декретный отпуск, а безработные украинки получат 25% от прожиточного минимума для трудоспособного человека в расчете на календарный месяц.