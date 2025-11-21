Зимняя поддержка 2025 стартовала — кто сможет получить 6 500 грн и как подать заявку

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине стартовал прием заявок на выплаты по программе "Зимняя поддержка". Речь идет о сумме 6 500 грн, которую будут начислять людям с инвалидностью и лицам в сложных жизненных обстоятельствах. Существует два способа оформить единовременное денежное обеспечение от государства.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Кто может получить 6 500 грн

"Зимняя поддержка" — инициатива президента Владимира Зеленского, цель которой — финансово помочь украинцам в период роста расходов. Каждый гражданин может получить по 1000 грн на различные нужды, а уязвимые категории населения — по 6 500 грн. Деньги предусмотрены для:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью;

воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

людей с инвалидностью 1 группы среди внутренне перемещенных лиц;

детей из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;

детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одиноких пенсионеров, которым выплачивают надбавку на уход.

"Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Карту. Их можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины", — отметила Юлия Свириденко.

Как подать заявку на выплаты

Можно обратиться за денежной помощью двумя способами. Первый — воспользоваться функционалом мобильного приложения "Дія". Необходимо авторизоваться, открыть меню "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка" и кликнуть на "Зимние 6 500 грн". Далее следует подтвердить наличие активной Дія.Карти, на которую впоследствии произойдет начисление.

Второй способ — подать заявку через Пенсионный фонд. Достаточно прийти в ближайшее отделение, взяв с собой только открытую Дія.Карту или другую карту со спецсчетом. Сотрудники фонда помогут оформить обращение и передадут все персональные данные. Стоит учесть, что прием заявок продлится до 17 декабря включительно.

Напомним, украинцам в уязвимых общинах выплатят разовую помощь до 19,4 тыс. грн на отопление и твердое топливо. Поддержка будет касаться пострадавших, ВПЛ и жителей временного жилья.

Также мы писали, что 13-я зарплата — это годовая премия, которую выплачивают по итогам работы и определяют внутренними правилами предприятия. Ее размер обычно рассчитывают как долю годового дохода.