Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине запустили "Зимние 6 500" — как подать заявку на выплаты

В Украине запустили "Зимние 6 500" — как подать заявку на выплаты

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 12:40
обновлено: 11:52
Зимняя поддержка 2025 стартовала — кто сможет получить 6 500 грн и как подать заявку
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине стартовал прием заявок на выплаты по программе "Зимняя поддержка". Речь идет о сумме 6 500 грн, которую будут начислять людям с инвалидностью и лицам в сложных жизненных обстоятельствах. Существует два способа оформить единовременное денежное обеспечение от государства.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить 6 500 грн

"Зимняя поддержка" — инициатива президента Владимира Зеленского, цель которой — финансово помочь украинцам в период роста расходов. Каждый гражданин может получить по 1000 грн на различные нужды, а уязвимые категории населения — по 6 500 грн. Деньги предусмотрены для:

  • детей под опекой или попечительством;
  • детей с инвалидностью;
  • воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • людей с инвалидностью 1 группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • детей из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;
  • детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  • одиноких пенсионеров, которым выплачивают надбавку на уход.

"Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Карту. Их можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины", — отметила Юлия Свириденко.

Как подать заявку на выплаты

Можно обратиться за денежной помощью двумя способами. Первый — воспользоваться функционалом мобильного приложения "Дія". Необходимо авторизоваться, открыть меню "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка" и кликнуть на "Зимние 6 500 грн". Далее следует подтвердить наличие активной Дія.Карти, на которую впоследствии произойдет начисление.

Второй способ — подать заявку через Пенсионный фонд. Достаточно прийти в ближайшее отделение, взяв с собой только открытую Дія.Карту или другую карту со спецсчетом. Сотрудники фонда помогут оформить обращение и передадут все персональные данные. Стоит учесть, что прием заявок продлится до 17 декабря включительно.

Напомним, украинцам в уязвимых общинах выплатят разовую помощь до 19,4 тыс. грн на отопление и твердое топливо. Поддержка будет касаться пострадавших, ВПЛ и жителей временного жилья.

Также мы писали, что 13-я зарплата — это годовая премия, которую выплачивают по итогам работы и определяют внутренними правилами предприятия. Ее размер обычно рассчитывают как долю годового дохода.

выплаты дети финансовая помощь деньги лицо с инвалидностью
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации