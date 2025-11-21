Відео
В Україні запустили "Зимові 6 500" — як подати заявку на виплати

В Україні запустили "Зимові 6 500" — як подати заявку на виплати

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:40
Оновлено: 11:52
Зимова підтримка 2025 стартувала — хто зможе отримати 6 500 грн і як подати заявку
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні стартував прийом заявок на виплати за програмою "Зимова підтримка". Йдеться про суму 6 500 грн, яку будуть нараховувати людям з інвалідністю та особам у складних життєвих обставинах. Існує два способи оформити одноразове грошове забезпечення від держави.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто може отримати 6 500 грн

"Зимова підтримка" — ініціатива президента Володимира Зеленського, мета якої — фінансово допомогти українцям у період зростання витрат. Кожен громадянин може отримати по 1000 грн на різноманітні потреби, а вразливі категорії населення — по 6 500 грн. Кошти передбачені для:

  • дітей під опікою або піклуванням;
  • дітей з інвалідністю;
  • вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • людей з інвалідністю 1 групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • дітей із числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
  • дітей із малозабезпечених родин віком до 18 років;
  • ⁠одиноких пенсіонерів, яким виплачують надбавку на догляд.

"Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку) або на Дія.Картку. Їх можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни", — зазначила Юлія Свириденко.

Як подати заявку на виплати

Можна звернутися по грошову допомогу двома способами. Перший — скористатися функціоналом мобільного застосунку "Дія". Необхідно авторизуватися, відкрити меню "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка" і клікнути на "Зимові 6 500 грн". Далі слід підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку згодом відбудеться нарахування.

Другий спосіб — подати заявку через Пенсійний фонд. Достатньо прийти до найближчого відділення, взявши з собою тільки відкриту Дія.Картку чи іншу картку зі спецрахунком. Працівники фонду допоможуть оформити звернення та передадуть всі персональні дані. Варто врахувати, що прийом заявок триватиме до 17 грудня включно.

Нагадаємо, українцям у вразливих громадах виплатять разову допомогу до 19,4 тис. грн на опалення і тверде паливо. Підтримка стосуватиметься постраждалих, ВПО та мешканців тимчасового житла.

Також ми писали, що 13-та зарплата — це річна премія, яку виплачують за підсумками роботи і визначають внутрішніми правилами підприємства. Її розмір зазвичай розраховують як частку річного доходу.

