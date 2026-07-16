В Украине станет меньше отдельных супермаркетов: Varus поглощает известную сеть

Вывеска "Варус", люди в супермаркете. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Сеть супермаркетов Varus получила разрешение на покупку сети минимаркетов "Коло". Такое решение было принято вечером 16 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

Кто покупает сеть

Как сообщили в АМКУ, разрешение получило ООО "Омега", которое развивает сеть Varus. Именно эта компания покупает ООО "Аритейл", которому принадлежат магазины "Коло".

Заявку на покупку сети Varus подала еще 4 июня 2026 года. Теперь, после согласования с Антимонопольным комитетом, стороны могут завершить оформление сделки.

Известно, что сеть Varus принадлежит бизнесменам Валерию Киптику и Руслану Шостаку.

Что известно о сети «Коло»

Первый магазин "Коло" открылся в мае 2017 года. За это время сеть выросла до более чем 250 магазинов, работающих в Киеве, Киевской области и Одессе.

По итогам 2025 года доход компании составил почти 3,3 миллиарда гривен. Конечным владельцем сети является совладелец АТБ Геннадий Буткевич.

АТБ тоже экспериментирует

В Киеве открыли первый супермаркет АТБ нового формата с серым фасадом. Новое заведение отличается более компактными размерами, а сеть называет его экспериментальным проектом.

После открытия в сети появилась информация, что "серый" АТБ получил дополнительные услуги, в частности зону с кофе, свежей выпечкой, пиццей, хот-догами и кассами самообслуживания. В то же время в пресс-службе АТБ заявили, что новый магазин не имеет принципиальных отличий от других супермаркетов сети. По словам представителей компании, изменились лишь цвет фасада и формат здания, а ассортимент и работа магазина остались стандартными. Если эксперимент окажется успешным, такие компактные супермаркеты могут появиться и в других городах Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что покупателям в АТБ стоит внимательно читать информацию на ценниках, ведь для отдельных товаров стоимость указывается не за упаковку, а за 100 граммов. Кроме того, специальные отметки на ценниках помогают узнать об участии товара в программе «Национальный кэшбэк», доступных скидках и других условиях покупки.

Также Новини.LIVE писали, что при наличных расчетах в украинских магазинах действуют правила округления сумм в чеках в соответствии с постановлением Национального банка. В то же время при оплате банковской картой округление не применяется — покупатель оплачивает точную сумму до копейки.