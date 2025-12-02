Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине может появиться судебная неустойка — что это значит

В Украине может появиться судебная неустойка — что это значит

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:11
Судебная неустойка — какое денежное взыскание может появиться в Украине и зачем
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине может появиться судебная неустойка под названием "астрент". Это денежное обязательство, наложенное на исполнителя судебного решения, то есть ответчика по делу, с целью стимулирования быстрого выполнения того или иного предписания. Однако нововведение заработает еще нескоро.

Об этом рассказали специалисты портала "Судебно-юридическая газета".

Реклама
Читайте также:

Зачем нужна судебная неустойка

Нередко случается, что человек, который должен выполнить решение суда, оттягивает реализацию до последнего. Чтобы наказать за неуважение к правосудию и стимулировать как можно скорее довести дело до конца, суд может назначить дополнительное денежное взыскание в пользу истца.

Цель астрента — не возместить убытки или наказать финансово, а побудить человека к выполнению судебного решения. Ведь в противном случае придется потратить собственные деньги на покрытие обязательств. Главные признаки неустойки включают:

  • является дополнительным способом стимулирования;
  • устанавливается на будущее — в случае просрочки исполнения судебного решения;
  • не освобождает от реализации основного обязательства;
  • обычно не применяется к обязательствам денежного характера, однако могут быть исключения.

"Этот эффективный правовой институт, который стимулирует должника к исполнению судебного акта в кратчайшие сроки, появился во Франции, а сейчас применяется во многих европейских странах", — говорится в сообщении.

Какой размер судебной неустойки

Сумму к выплате будут устанавливать в индивидуальном порядке в зависимости от обстоятельств судебного дела, поведения сторон, продолжительности нарушения и с учетом принципов добросовестности/соразмерности.

Астрент может исчисляться в фиксированной сумме за каждый день, неделю или иной определенный период просрочки. Как альтернатива — размер могут утвердить в фиксированной единовременной сумме за каждый факт нарушения.

Заинтересованная сторона сможет подать заявление на изменение размера денежного обязательства, если этого требуют обстоятельства дела. Например, когда задержка в исполнении решения спровоцирована причинами вне контроля должника.

Отметим, судебную неустойку планируют закрепить в обновленном Гражданском кодексе. В Верховной Раде уже зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в ГКУ. Введение астрента предусмотрели в другом законопроекте (статья 614-6), который пока проходит общественное обсуждение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью. Но важно, чтобы к человеку не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.

Также мы писали, что имущество украинцев могут взыскать только по закону. Сначала забирают деньги и движимые объекты, затем — жилье (если нет других активов для погашения, а сумма долга превышает 160 000 грн).

суд деньги законопроект финансы наказание
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации