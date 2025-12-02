Судебная неустойка — какое денежное взыскание может появиться в Украине и зачем

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине может появиться судебная неустойка под названием "астрент". Это денежное обязательство, наложенное на исполнителя судебного решения, то есть ответчика по делу, с целью стимулирования быстрого выполнения того или иного предписания. Однако нововведение заработает еще нескоро.

Об этом рассказали специалисты портала "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Зачем нужна судебная неустойка

Нередко случается, что человек, который должен выполнить решение суда, оттягивает реализацию до последнего. Чтобы наказать за неуважение к правосудию и стимулировать как можно скорее довести дело до конца, суд может назначить дополнительное денежное взыскание в пользу истца.

Цель астрента — не возместить убытки или наказать финансово, а побудить человека к выполнению судебного решения. Ведь в противном случае придется потратить собственные деньги на покрытие обязательств. Главные признаки неустойки включают:

является дополнительным способом стимулирования;

устанавливается на будущее — в случае просрочки исполнения судебного решения;

не освобождает от реализации основного обязательства;

обычно не применяется к обязательствам денежного характера, однако могут быть исключения.

"Этот эффективный правовой институт, который стимулирует должника к исполнению судебного акта в кратчайшие сроки, появился во Франции, а сейчас применяется во многих европейских странах", — говорится в сообщении.

Какой размер судебной неустойки

Сумму к выплате будут устанавливать в индивидуальном порядке в зависимости от обстоятельств судебного дела, поведения сторон, продолжительности нарушения и с учетом принципов добросовестности/соразмерности.

Астрент может исчисляться в фиксированной сумме за каждый день, неделю или иной определенный период просрочки. Как альтернатива — размер могут утвердить в фиксированной единовременной сумме за каждый факт нарушения.

Заинтересованная сторона сможет подать заявление на изменение размера денежного обязательства, если этого требуют обстоятельства дела. Например, когда задержка в исполнении решения спровоцирована причинами вне контроля должника.

Отметим, судебную неустойку планируют закрепить в обновленном Гражданском кодексе. В Верховной Раде уже зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в ГКУ. Введение астрента предусмотрели в другом законопроекте (статья 614-6), который пока проходит общественное обсуждение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью. Но важно, чтобы к человеку не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.

Также мы писали, что имущество украинцев могут взыскать только по закону. Сначала забирают деньги и движимые объекты, затем — жилье (если нет других активов для погашения, а сумма долга превышает 160 000 грн).