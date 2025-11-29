Главное нововведение декабря 2025 — к каким изменениям готовиться украинцам

Украинцы на улице. Фото: УНИАН

Украинцев ждут несколько весомых нововведений в декабре 2025 года. Они коснутся трудоустройства, финансовых выплат и не только. Одно из главных изменений — начнется прием заявок на получение компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к какому нововведению стоит приготовиться в декабре.

Реклама

Читайте также:

Старт программы компенсации за жилье

По информации Министерства развития общин и территорий в Telegram-канале, с 1 декабря 2025 года начнется прием заявок от украинцев на участие в новой программе поддержки внутренне перемещенных лиц — компенсации за жилье, утраченное на временно оккупированных территориях.

Предусматривается предоставление ваучеров на сумму 2 млн гривен для приобретения квартиры. На первом этапе реализации программы воспользоваться ею смогут ВПЛ с ВОТ, которые:

имеют отдельный статус участника боевых действий;

имеют статус человека с инвалидностью вследствие войны.

Речь идет именно о наших гражданах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года.

"Ключевым условием участия является отсутствие у заявителя и его семьи (муж/жена и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольной территории Украины и отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи", — отметили в министерстве.

Как подать заявку на компенсацию

Потенциальные участники программы смогут подать заявку с помощью мобильного приложения "Дія", а со временем — в ЦПАУ или через нотариуса. Сейчас идет тестирование технического функционала услуги для минимизации сбоев или других проблемных моментов.

Важно знать, что в рамках нового компонента "єВідновлення" не будет проводиться проверка состояния жилья или подтверждение права собственности, как в случае с компенсацией за поврежденные дома, размещенные на подконтрольной территории Украины.

Однако в заявке на ваучер необходимо указать подробную информацию об имеющемся имуществе на временно оккупированных Россией территориях. Обязанность рассмотрения обращений перейдет комиссиям, расположенным по месту фактического проживания заявителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Кабмин вводит единый формат бизнес-планов для участия в программах поддержки, дабы ускорить проверку заявок и сделать отбор более прозрачным. Планы будут подаваться онлайн в PDF-формате.

Также мы писали, что с 2026 года иностранцы будут подавать заявления на вид в Польше только онлайн через систему MOS, которая заменит бумажные очереди и услуги посредников. Дату запуска системы объявят позже.