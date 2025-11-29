Головне нововведення грудня 2025 — до яких змін готуватися українцям

Українці на вулиці. Фото: УНІАН

Українців чекають кілька вагомих нововведень у грудні 2025 року. Вони торкнуться працевлаштування, фінансових виплат і не тільки. Одна з головних змін — розпочнеться прийом заявок на отримання компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до якого нововведення варто приготуватися в грудні.

Старт програми компенсації за житло

За інформацією Міністерства розвитку громад і територій у Telegram-каналі, з 1 грудня 2025 року розпочнеться прийом заявок від українців на участь у новій програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб — компенсації за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях.

Передбачається надання ваучерів на суму до 2 млн гривень для придбання квартири. На першому етапі реалізації програми скористатися нею зможуть ВПО з ТОТ, які:

мають окремий статус учасника бойових дій;

мають статут людини з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться саме про наших громадян, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України з 2014 року.

"Ключовою умовою участі є відсутність у заявника та його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній території України та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги", — зазначили в міністерстві.

Як подати заявку на компенсацію

Потенційні учасники програми зможуть подати заявку за допомогою мобільного застосунку "Дія", а з часом — у ЦНАПах або через нотаріуса. Наразі триває тестування технічного функціоналу послуги для мінімізації збоїв чи інших проблемних моментів.

Важливо знати, що в межах нового компоненту "єВідновлення" не буде проводитися перевірка стану житла чи підтвердження права власності, як у випадку з компенсацією за пошкоджені домівки, розміщені на підконтрольній території України.

Однак у заявці на призначення ваучера необхідно вказати детальну інформацію про наявне майно на тимчасово окупованих Росією територіях. Обов’язок розгляду звернень перейде комісіям, розташованим за місцем фактичного проживання заявників.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабмін запроваджує єдиний формат бізнес-планів для участі в програмах підтримки, аби пришвидшити перевірку заявок і зробити відбір більш прозорим. Плани подаватимуться онлайн у PDF-форматі.

Також ми писали, що з 2026 року іноземці подаватимуть заяви на посвідку в Польщі лише онлайн через систему MOS, яка замінить паперові черги та послуги посередників. Дату запуску системи оголосять пізніше.