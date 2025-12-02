Відео
Головна Економіка В Україні може з'явитися судова неустойка — що це означає

В Україні може з'явитися судова неустойка — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:11
Судова неустойка — яке грошове стягнення може з'явитися в Україні і навіщо
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні може з'явитися судова неустойка під назвою "астрент". Це грошове зобов’язання, накладене на виконавця судового рішення, тобто відповідача у справі, з метою стимулювання швидкого виконання того чи іншого припису. Однак нововведення запрацює ще нескоро.

Про це розповіли фахівці порталу "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Навіщо потрібна судова неустойка

Нерідко трапляється, що людина, яка повинна виконати рішення суду, відтягує реалізацію до останнього. Аби покарати за неповагу до правосуддя і стимулювати якомога швидше довести справу до кінця, суд може призначити додаткове грошове стягнення на користь позивача.

Ціль астренту — не відшкодувати збитки чи покарати фінансово, а спонукати людину до виконання судового рішення. Бо в протилежному випадку доведеться витратити власні кошти на покриття зобов'язань. Головні ознаки неустойки включають:

  • є додатковим способом стимулювання;
  • встановлюється на майбутнє — в разі прострочення виконання судового рішення;
  • не звільняє від реалізації основного зобов’язання;
  • зазвичай не застосовується до зобов'язань грошового характеру, проте можуть бути винятки.

"Цей ефективний правовий інститут, який стимулює боржника до виконання судового акта у найстисліші строки, з'явився у Франції, а нині застосовується в багатьох європейських країнах", — йдеться в повідомленні.

Який розмір судової неустойки

Суму до виплати будуть встановлювати в індивідуальному порядку залежно від обставин судової справи, поведінки сторін, тривалості порушення та з урахуванням принципів добросовісності/співмірності.

Астрент може обчислюватися у фіксованій сумі за кожний день, тиждень чи інший визначений період прострочення. Як альтернатива — розмір можуть затвердити у фіксованій одноразовій сумі за кожен факт порушення.

Зацікавлена сторона матиме змогу подати заяву на зміну розміру грошового зобов’язання, якщо цього вимагають обставини справи. Наприклад, коли затримка у виконанні рішення спровокована причинами поза контролем боржника.

Зазначимо, судову неустойку планують закріпити в оновленому Цивільному кодексі. У Верховній Раді вже зареєстрували два законопроєкти про внесення змін до ЦКУ. Запровадження астренту передбачили в іншому законопроєкті (стаття 614-6), який поки проходить громадське обговорення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю. Але важливо, щоб до людини не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.

Також ми писали, що майно українців можуть стягнути лише за законом. Спочатку забирають кошти та рухомі об’єкти, потім — житло (якщо немає інших активів для погашення, а сума боргу перевищує 160 000 грн).

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
