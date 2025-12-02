Судова неустойка — яке грошове стягнення може з'явитися в Україні і навіщо

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні може з'явитися судова неустойка під назвою "астрент". Це грошове зобов’язання, накладене на виконавця судового рішення, тобто відповідача у справі, з метою стимулювання швидкого виконання того чи іншого припису. Однак нововведення запрацює ще нескоро.

Про це розповіли фахівці порталу "Судово-юридична газета".

Навіщо потрібна судова неустойка

Нерідко трапляється, що людина, яка повинна виконати рішення суду, відтягує реалізацію до останнього. Аби покарати за неповагу до правосуддя і стимулювати якомога швидше довести справу до кінця, суд може призначити додаткове грошове стягнення на користь позивача.

Ціль астренту — не відшкодувати збитки чи покарати фінансово, а спонукати людину до виконання судового рішення. Бо в протилежному випадку доведеться витратити власні кошти на покриття зобов'язань. Головні ознаки неустойки включають:

є додатковим способом стимулювання;

встановлюється на майбутнє — в разі прострочення виконання судового рішення;

не звільняє від реалізації основного зобов’язання;

зазвичай не застосовується до зобов'язань грошового характеру, проте можуть бути винятки.

"Цей ефективний правовий інститут, який стимулює боржника до виконання судового акта у найстисліші строки, з'явився у Франції, а нині застосовується в багатьох європейських країнах", — йдеться в повідомленні.

Який розмір судової неустойки

Суму до виплати будуть встановлювати в індивідуальному порядку залежно від обставин судової справи, поведінки сторін, тривалості порушення та з урахуванням принципів добросовісності/співмірності.

Астрент може обчислюватися у фіксованій сумі за кожний день, тиждень чи інший визначений період прострочення. Як альтернатива — розмір можуть затвердити у фіксованій одноразовій сумі за кожен факт порушення.

Зацікавлена сторона матиме змогу подати заяву на зміну розміру грошового зобов’язання, якщо цього вимагають обставини справи. Наприклад, коли затримка у виконанні рішення спровокована причинами поза контролем боржника.

Зазначимо, судову неустойку планують закріпити в оновленому Цивільному кодексі. У Верховній Раді вже зареєстрували два законопроєкти про внесення змін до ЦКУ. Запровадження астренту передбачили в іншому законопроєкті (стаття 614-6), який поки проходить громадське обговорення.

