Судова неустойка — яке грошове стягнення може з'явитися в Україні і навіщо

В Україні може з'явитися судова неустойка — що це означає
В Україні може з'явитися судова неустойка під назвою "астрент". Це грошове зобов’язання, накладене на виконавця судового рішення, тобто відповідача у справі, з метою стимулювання швидкого виконання того чи іншого припису. Однак нововведення запрацює ще нескоро.
Про це розповіли фахівці порталу "Судово-юридична газета".
Навіщо потрібна судова неустойка
Нерідко трапляється, що людина, яка повинна виконати рішення суду, відтягує реалізацію до останнього. Аби покарати за неповагу до правосуддя і стимулювати якомога швидше довести справу до кінця, суд може призначити додаткове грошове стягнення на користь позивача.
Ціль астренту — не відшкодувати збитки чи покарати фінансово, а спонукати людину до виконання судового рішення. Бо в протилежному випадку доведеться витратити власні кошти на покриття зобов'язань. Головні ознаки неустойки включають:
- є додатковим способом стимулювання;
- встановлюється на майбутнє — в разі прострочення виконання судового рішення;
- не звільняє від реалізації основного зобов’язання;
- зазвичай не застосовується до зобов'язань грошового характеру, проте можуть бути винятки.
"Цей ефективний правовий інститут, який стимулює боржника до виконання судового акта у найстисліші строки, з'явився у Франції, а нині застосовується в багатьох європейських країнах", — йдеться в повідомленні.
Який розмір судової неустойки
Суму до виплати будуть встановлювати в індивідуальному порядку залежно від обставин судової справи, поведінки сторін, тривалості порушення та з урахуванням принципів добросовісності/співмірності.
Астрент може обчислюватися у фіксованій сумі за кожний день, тиждень чи інший визначений період прострочення. Як альтернатива — розмір можуть затвердити у фіксованій одноразовій сумі за кожен факт порушення.
Зацікавлена сторона матиме змогу подати заяву на зміну розміру грошового зобов’язання, якщо цього вимагають обставини справи. Наприклад, коли затримка у виконанні рішення спровокована причинами поза контролем боржника.
Зазначимо, судову неустойку планують закріпити в оновленому Цивільному кодексі. У Верховній Раді вже зареєстрували два законопроєкти про внесення змін до ЦКУ. Запровадження астренту передбачили в іншому законопроєкті (стаття 614-6), який поки проходить громадське обговорення.
