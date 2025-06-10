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Главная Экономика В США готовят "счета Трампа" — кто сможет получить 1000 долларов

В США готовят "счета Трампа" — кто сможет получить 1000 долларов

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Дата публикации 10 июня 2025 12:30
Детям в США выплатят по 1000 долларов — кто сможет получить и на что пойдут деньги
Доллары в руках. Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп планирует ввести инициативу, призванную финансово помочь будущим поколениям американцев. Он хочет открыть счета, на которые все новорожденные в следующие четыре года получат по 1 000 долларов.

Об этом говорится в материале CNN.

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Кому предназначены "счета Трампа"

Президент Соединенных Штатов Америки провел круглый стол в Белом доме на тему введения специальных счетов для новорожденных. По его идее, для каждого ребенка, который появится на свет в период с января 2025 года по январь 2029-го, откроют счет с начальным взносом в размере 1 000 долларов.

"Это просемейная инициатива, которая поможет миллионам американцев использовать силу нашей экономики, чтобы поднять следующее поколение. Они действительно получат большой скачок в жизни, особенно если нам немного повезет с некоторыми цифрами и экономикой", — сказал Трамп.

Счета предусмотрены для граждан США, а по крайней мере одного из родителей обяжут предоставить номер социального страхования с разрешением на работу. Такое требование отсеет ряд получателей. Получается, что новая программа распространится не только на бедные слои населения, как обычно бывает с финансовой помощью, а на семьи с любым доходом.

Также известно, что средства разместят в особом фонде, которым будет руководить законный опекун ребенка. Чтобы 1 000 долларов не обесценились со временем, счет привяжут к фондовому рынку. Частным лицам позволят пополнять его на 5 000 долларов/год максимум.

Ребенок сможет использовать финансы после достижения совершеннолетия. Основные целевые назначения — первый взнос за жилье, оплата образования, открытие малого бизнеса. Если потратить сумму на другие нужды, придется облагать налогом по более высокой ставке.

Однако идею Дональда Трампа критикуют: некоторые эксперты убеждены, что даже с процентами сумма будет недостаточной, дабы помочь человеку, который живет в бедности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на помощь от государства. Льготы включают денежные выплаты детям и взрослым, социальную стипендию для студентов, кредиты на образование, бесплатное питание в учебных заведениях, оздоровление или отдых.

Также мы писали, какую сумму карманных давать подросткам в возрасте 15 лет. Это зависит от материальных возможностей родителей, но рекомендуется выделять от 300 до 500 грн в неделю. Этого хватит на обеспечение базовых потребностей ребенка.

США дети Дональд Трамп финансовая помощь деньги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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