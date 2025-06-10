Дітям в США виплатять по 1000 доларів — хто зможе отримати і на що підуть гроші

Долари в руках. Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп планує запровадити ініціативу, покликану фінансово допомогти майбутнім поколінням американців. Він хоче відкрити рахунки, на які всі новонароджені в наступні чотири роки отримають по 1 000 доларів.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Кому призначені "рахунки Трампа"

Президент Сполучених Штатів Америки провів круглий стіл у Білому домі на тему запровадження спеціальних рахунків для новонароджених. За його ідеєю, для кожної дитини, яка з’явиться на світ у період з січня 2025 року по січень 2029-го, відкриють рахунок із початковим внесок у розмірі 1 000 доларів.

"Це просімейна ініціатива, яка допоможе мільйонам американців використовувати силу нашої економіки, щоб підняти наступне покоління. Вони справді отримають великий стрибок у житті, особливо якщо нам трохи пощастить із деякими цифрами та економікою", — сказав Трамп.

Рахунки передбачені для громадян США, а принаймні одного з батьків зобов’яжуть надати номер соціального страхування з дозволом на роботу. Така вимога відсіє низку одержувачів. Виходить, що нова програма пошириться не тільки на бідні верстви населення, як зазвичай буває з фінансовою допомогою, а на родини з будь-яким доходом.

Також відомо, що кошти розмістять в особливому фонді, яким керуватиме законний опікун дитини. Аби 1 000 доларів не знецінилися з часом, рахунок прив’яжуть до фондового ринку. Приватним особам дозволять поповнювати його на 5 000 доларів/рік максимум.

Дитина зможе використатися фінанси після досягнення повноліття. Основні цільові призначення — перший внесок за житло, оплата освіти, відкриття малого бізнесу. Якщо витратити суму на інші потреби, доведеться оподатковувати за вищою ставкою.

Водночас ідею Дональда Трампа критикують: деякі експерти переконані, що навіть із відсотками сума буде недостатньою, аби допомогти людині, яка живе в бідності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на допомогу від держави. Пільги включають грошові виплати дітям і дорослим, соціальну стипендію для студентів, кредити на освіту, безплатне харчування в навчальних закладах, оздоровлення або відпочинок тощо.

Також ми писали, яку суму кишенькових давати підліткам у віці 15 років. Це залежить від матеріальних можливостей батьків, але рекомендується виділяти від 300 до 500 грн на тиждень. Цього вистачить на забезпечення базових потреб дитини.