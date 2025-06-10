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Головна Економіка У США готують "рахунки Трампа" — хто зможе отримати 1000 доларів

У США готують "рахунки Трампа" — хто зможе отримати 1000 доларів

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:30
Дітям в США виплатять по 1000 доларів — хто зможе отримати і на що підуть гроші
Долари в руках. Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп планує запровадити ініціативу, покликану фінансово допомогти майбутнім поколінням американців. Він хоче відкрити рахунки, на які всі новонароджені в наступні чотири роки отримають по 1 000 доларів.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Кому призначені "рахунки Трампа"

Президент Сполучених Штатів Америки провів круглий стіл у Білому домі на тему запровадження спеціальних рахунків для новонароджених. За його ідеєю, для кожної дитини, яка з’явиться на світ у період з січня 2025 року по січень 2029-го, відкриють рахунок із початковим внесок у розмірі 1 000 доларів.

"Це просімейна ініціатива, яка допоможе мільйонам американців використовувати силу нашої економіки, щоб підняти наступне покоління. Вони справді отримають великий стрибок у житті, особливо якщо нам трохи пощастить із деякими цифрами та економікою", — сказав Трамп.

Рахунки передбачені для громадян США, а принаймні одного з батьків зобов’яжуть надати номер соціального страхування з дозволом на роботу. Така вимога відсіє низку одержувачів. Виходить, що нова програма пошириться не тільки на бідні верстви населення, як зазвичай буває з фінансовою допомогою, а на родини з будь-яким доходом.

Також відомо, що кошти розмістять в особливому фонді, яким керуватиме законний опікун дитини. Аби 1 000 доларів не знецінилися з часом, рахунок прив’яжуть до фондового ринку. Приватним особам дозволять поповнювати його на 5 000 доларів/рік максимум.  

Дитина зможе використатися фінанси після досягнення повноліття. Основні цільові призначення — перший внесок за житло, оплата освіти, відкриття малого бізнесу. Якщо витратити суму на інші потреби, доведеться оподатковувати за вищою ставкою.

Водночас ідею Дональда Трампа критикують: деякі експерти переконані, що навіть із відсотками сума буде недостатньою, аби допомогти людині, яка живе в бідності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на допомогу від держави. Пільги включають грошові виплати дітям і дорослим, соціальну стипендію для студентів, кредити на освіту, безплатне харчування в навчальних закладах, оздоровлення або відпочинок тощо.

Також ми писали, яку суму кишенькових давати підліткам у віці 15 років. Це залежить від матеріальних можливостей батьків, але рекомендується виділяти від 300 до 500 грн на тиждень. Цього вистачить на забезпечення базових потреб дитини.

США діти Дональд Трамп фінансова допомога гроші
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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