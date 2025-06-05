Денег на ВСУ в бюджете не хватает — в правительстве сделали заявление

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 год. По состоянию на сейчас финансирования на Вооруженные Силы не хватает.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте 5 июня, пишет Интерфакс-Украина.

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"В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете... Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам", — отметил министр финансов.

Марченко также подчеркнул, что это не недоработка, а необходимость, вызванная изменениями технологий, поставки оружия от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.

Подытоживая, министр финансов добавил, что цифры, которые подавались в бюджет в сентябре, полностью соответствуют прошлогодним. Но ситуацию невозможно линейно спрогнозировать, и иногда она требует сложных асимметричных решений.

В то же время Сергей Марченко не назвал параметры пересмотра бюджета.

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