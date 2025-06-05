Грошей на ЗСУ в бюджеті не вистачає — в уряді зробили заяву

В бюджеті бракує коштів на ЗСУ — Марченко назвав причини
Кабінет міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік. Станом на зараз фінансування на Збройні Сили не вистачає.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті 5 червня, пише Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни й потреби Збройних сил, найближчим часом ми будемо до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет… Є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини", — зазначив міністр фінансів.
Марченко також наголосив, що це не недопрацювання, а необхідність, викликана змінами технологій, постачання зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.
Підсумовуючи, міністр фінансів додав, що цифри, які подавалися до бюджету в вересні, повністю відповідають тогорічним. Але ситуацію неможливо лінійно спрогнозувати, й іноді вона потребує складних асиметричних рішень.
Водночас Сергій Марченко не назвав параметри перегляду бюджету.
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