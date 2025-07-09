Горячие скидки в АТБ и Сільпо — что отдают по низким ценам в июле

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Для стимулирования продаж и освобождения полок от товаров супермаркеты регулярно прибегают к распродаже, устанавливают большие скидки на любимую продукцию потребителей. Например, каждую неделю обновляется акционный ассортимент в АТБ. Сільпо тоже не отстает и постоянно снижает цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы могут приобрести намного дешевле в АТБ и Сільпо.

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Горячие скидки в АТБ

Мороженое, шоколад, колбасные изделия, замороженные продукты, снеки, кофе/чай, алкогольные напитки — это привычный перечень товаров, на которые сеть устанавливает скидки более 50% каждую неделю. Это делается для стимулирования продаж, а посетители супермаркетов редко упускают возможность сэкономить на продуктовом шопинге.

По состоянию на 9 июля украинцам предлагают остановить выбор на таких товарах в АТБ со скидкой:

мороженое — 13,50 грн вместо 30,50 грн (-55%);

напиток винный — 28,20 грн вместо 50,80 грн (-44%);

шоколад молочный с альпийским молоком — 43,90 грн вместо 73,90 грн (-40%);

изделие мясосодержащее — 47,90 грн вместо 80,30 грн (-40%);

готовый завтрак с карамелью и шоколадом — 86,90 грн вместо 144,90 грн (-40%);

лапша быстрого приготовления со вкусом курицы — 16,90 грн вместо 27,70 грн (-38%);

чипсы волнистые — 29,50 грн вместо 47,90 грн (-38%);

чай черный байховый с ароматом бергамота и ванили — 50,60 грн вместо 78,40 грн (-35%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 5









Большие скидки в Сільпо

Сэкономить деньги могут также посетители другого популярного супермаркета — Сільпо. Среди акционного ассортимента множество востребованных продуктов питания, в частности сезонные овощи и фрукты, мясо, рыба, колбасы, сыр, выпечка, молоко и др.

Например, в овощной секции предлагают 30% скидки на томаты — 8,99 грн вместо 12,90 грн (100 г), 30% на желтый перец — 11,90 грн вместо 16,90 грн (100г), 38% на салат Айсберг — 36,99 грн вместо 59,99 грн (штука), 10% на лук-порей — 13,14 грн вместо 14,60 грн (100 г). Среди других акционных товаров такие:

виски — 399 грн вместо 819 грн (-51%);

бисквит с шоколадной начинкой — 49,99 грн вместо 97,49 грн (-49%);

пиво — 89,99 грн вместо 154 грн (-42%);

сыр из коровьего молока — 139 грн вместо 219 грн (-37%);

чипсы — 44,99 грн вместо 69,99 грн (-36%);

йогурт натуральный 3% — 89,99 грн вместо 139 грн (-35%).

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4







Также присутствует финансовая выгода при покупке фруктов: скидка 25% на авокадо — 29,99 грн вместо 39,99 грн (штука), 23% на грейпфрут — 7,59 грн вместо 9,89 грн (100 г), 17% на арбуз — 4,99 грн вместо 6 грн (100 г), 10% на нектарин — 13,41 грн вместо 14,90 грн (100 г).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали актуальную стоимость килограмма кабачков в разных супермаркетах Украины. Плюс взвесили несколько овощей и выяснили, сколько штук удастся купить на 50 грн в июле 2025 года. Если брать кабачки в Сільпо, то результат может удивить потребителей.

Также мы писали, что участники боевых действий в Украине имеют право на 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но льготу нужно оформить через Пенсионный фонд — автоматически она не предоставляется.