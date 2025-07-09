Гарячі знижки в АТБ і Сільпо — що віддають за низькими цінами в липні

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Для стимулювання продажів і звільнення полиць від товарів супермаркети регулярно вдаються до розпродажу, встановлюють великі знижки на улюблену продукцію споживачів. Наприклад, щотижня оновлюється акційний асортимент в АТБ. Сільпо також не відстає і постійно знижує ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці можуть придбати набагато дешевше в АТБ і Сільпо.

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Гарячі знижки в АТБ

Морозиво, шоколад, ковбасні вироби, заморожені продукти, снеки, кава/чай, алкогольні напої — це звичний перелік товарів, на які мережа встановлює знижки понад 50% щотижня. Це робиться для стимулювання продажів, а відвідувачі супермаркетів рідко втрачають можливість зекономити на продуктовому шопінгу.

Станом на 9 липня українцям пропонують зупинити вибір на таких товарах в АТБ зі знижкою:

морозиво — 13,50 грн замість 30,50 грн (-55%);

напій винний — 28,20 грн замість 50,80 грн (-44%);

шоколад молочний з альпійським молоком — 43,90 грн замість 73,90 грн (-40%);

виріб м'ясомісткий — 47,90 грн замість 80,30 грн (-40%);

готовий снідaнок з кaрaмеллю тa шоколaдом — 86,90 грн замість 144,90 грн (-40%);

локшина швидкого приготування зі смаком курки — 16,90 грн замість 27,70 грн (-38%);

чипси хвилясті — 29,50 грн замість 47,90 грн (-38%);

чай чорний байховий з ароматом бергамоту та ванілі — 50,60 грн замість 78,40 грн (-35%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 5









Великі знижки в Сільпо

Заощадити кошти можуть також відвідувачі іншого популярного супермаркету — Сільпо. Серед акційного асортименту безліч затребуваних продуктів харчування, зокрема сезонні овочі та фрукти, м'ясо, риба, ковбаси, сир, випічка, молоко тощо.

Наприклад, в овочевій секції пропонують 30% знижки на томати — 8,99 грн замість 12,90 грн (100 г), 30% на жовтий перець — 11,90 грн замість 16,90 грн (100г), 38% на салат Айсберг — 36,99 грн замість 59,99 грн (штука), 10% на цибулю-порей — 13,14 грн замість 14,60 грн (100 г). Серед інших акційних товарів такі:

віскі — 399 грн замість 819 грн (-51%);

бісквіт з шоколадною начинкою — 49,99 грн замість 97,49 грн (-49%);

пиво — 89,99 грн замість 154 грн (-42%);

сир з коров'ячого молока — 139 грн замість 219 грн (-37%);

чипси — 44,99 грн замість 69,99 грн (-36%);

йогурт натуральний 3% — 89,99 грн замість 139 грн (-35%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4







Також присутня фінансова вигода при купівлі фруктів: знижка 25% на авокадо — 29,99 грн замість 39,99 грн (штука), 23% на грейпфрут — 7,59 грн замість 9,89 грн (100 г), 17% на кавун — 4,99 грн замість 6 грн (100 г), 10% на нектарин — 13,41 грн замість 14,90 грн (100 г).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися актуальну вартість кілограма кабачків у різних супермаркетах України. Плюс зважили кілька овочів і з’ясували, скільки штук вдасться купити на 50 грн у липні 2025 року. Якщо брати кабачки в Сільпо, то результат може здивувати споживачів.

Також ми писали, що учасники бойових дій в Україні мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Але пільгу потрібно оформити через Пенсійний фонд — автоматично вона не надається.