Состояние энергосистемы Украины 27 августа: Минэнерго сообщило об отключениях света в 6 областях

Темная улица, люди с фонариком. Фото: УНИАН

Украинская энергетика продолжает страдать от атак российской армии. Энергосистема испытала новую дополнительную нагрузку в результате боевых действий и системных вражеских обстрелов критической инфраструктуры. Из-за системности атак 6 регионов частичного без света.

Об этом сообщает Минэнерго , передают Новини.LIVE.

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В каких регионах нет света

По состоянию на 27 августа из-за повреждения объектов энергоснабжения без света временно осталась часть потребителей в шести областях:

Донецкая область. Харьковская область. Полтавская область. Сумская область. Одесская область. Днепропетровская область.

В этих регионах уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики возвращают питание потребителям сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Будут ли выключать свет

Применение плановых графиков ограничения потребления электроэнергии сегодня не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент. Поэтому энергетики призывают украинцев сознательно подойти к пользованию электроприборами, чтобы балансировать состояние сетей и облегчить нагрузку энергонагрузки на систему.

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Что делать, чтобы избежать отключений

В министерстве призывают перенести использование энергоемкой техники такими как стиральные машины, бойлеров, утюгов на дневные часы с 11:00 до 15:00. Вечером также просят избегать одновременного включения мощных приборов в период пикового потребления. Всю актуальную информацию о состоянии сетей, возможных локальных аварий и внезапных отключений, энергетики советуют проверять исключительно на официальных ресурсах облэнерго или узнавать операторов систем распределения.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не переплачивать за коммунальные услуги при поставке электроэнергии. По словам экспертов, сумма в платежке за электроснабжение не всегда зависит только от фактически использованных киловатт-часов. Систематическая ежемесячная проверка показателей и перерасчет еще до момента оплаты позволяют своевременно выявить ошибки.

Также Новини.LIVE сообщали, как сэкономить до 10 000 гривен владельцам домов с электроотоплением . Для таких домов действуют специальные льготы. Для применения пониженной ставки жилье должно отвечать определенным техническим требованиям.