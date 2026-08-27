Стан енергосистеми України 27 серпня: Міненерго повідомило про знеструмлення у 6 областях

Темна вулиця, люди з ліхтариком. Фото: УНІАН

Українська енергетика продовжує потерпати від атак російської армії. Енергосистема зазнала нового додаткового навантаження внаслідок бойових дій та системних ворожих обстрілів критичної інфраструктури. Через системність атак 6 регіонів часткового без світла.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

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У яких регіонах немає світла

Станом на 27 серпня, через пошкодження об'єктів енергопостачання без світла тимчасово залишилася частина споживачів у шести областях:

Донецька область. Харківська область. Полтавська область. Сумська область. Одеська область. Дніпропетровська область.

Наразі у цих регіонах вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики повертають живлення споживачам одразу, як тільки це дозволяє безпекова ситуація.

Чи будуть вимикати світло

Застосування планових графіків обмеження споживання електроенергії сьогодні не прогнозується. Проте ситуація може змінитись будь-якої миті. Через це енергетики закликають українців свідомо підійти до користування електроприладами, аби балансувати стан мереж та полегшити навантаження енергонавантаження на систему.

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Що робити, аби уникнути відключень

У міністерстві закликають перенести використання енергоємної техніки такими як пральні машини, бойлерів, прасок на денні години — з 11:00 до 15:00. У вечірній час також просять уникати одночасного вмикання потужних приладів у період пікового споживання. Всю актуальну інформацію щодо стану мереж, можливих локальних аварій та раптових відключень, енергетики радять перевіряти виключно на офіційних ресурсах обленерго або дізнаватись у операторів систем розподілу.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не переплачувати за комунальні послуги при постачанні електроенергії. За словами експертів, сума в платіжці за електропостачання не завжди залежить лише від фактично використаних кіловат-годин. Систематична щомісячна перевірка показників і перерахунок ще до моменту оплати дозволяють своєчасно виявити помилки.

Також Новини.LIVE повідомляли, як заощадити до 10 000 гривень власникам будинків з електроопаленням. Для таких осель діють спеціальні пільги. ля застосування зниженої ставки житло має відповідати певним технічним вимогам.