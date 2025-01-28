Билеты УЗ подорожают с 1 февраля – на каких направлениях

Железнодорожная станция. Фото: Укрзализныця/Telegram

Украинцам придется больше платить за международные путешествия Укрзализныцей. Компания планирует пересмотреть скидки на популярные направления — в Польшу и Венгрию. Поэтому для пассажиров возрастет стоимость проездных документов.

Об этом Укрзализныця сообщила на странице в Telegram.

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На сколько вырастет стоимость билетов

Украинцы могли пользоваться специальными скидками для путешествий поездом за границу. Ранее перевозчик согласовал выгодные условия с компаниями соседних стран для популяризации собственных международных сообщений. Но с 1 февраля пересмотрит размер этих скидок, поскольку убытки от пассажирских перевозок планомерно растут.

Известно, что в 2024 году финансовые потери достигли уровня 18 млрд гривен. Это объясняется удорожанием расходных материалов и энергоресурсов. Поэтому отмена выгодных ценовых предложений была вопросом времени.

Стоимость проездных документов изменится в направлении Польши и Венгрии. С 1 февраля билеты будут стоить:

на 20-27% дороже в вагонах 1-го класса Интерсити+ и СВ (Польша);

на 9-27% дороже в вагонах купе (Польша).

За счет уменьшения скидки возрастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах. В частности, для поезда Киев-Варшава — на 37%, для поезда Киев-Будапешт — на 17% в вагонах СВ и 21% в вагонах купе.

"До 31 января 2025 года включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится", — отметил перевозчик.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев-Одесса. С 27 января пассажиры могут раньше прибывать в пункт назначения благодаря сокращению срока пребывания в пути. Это связано с завершением ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Также мы писали, какие льготы на проезд железнодорожным транспортом имеют украинские пенсионеры. Кому-то позволяют бесплатно путешествовать сугубо электричками, а кто-то может получить скидку на билеты в региональные/скоростные поезда.