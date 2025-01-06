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УЗ надає пасажирам пільги та знижки — чим можна скористатися

6 січня 2025 14:39
Єлизавета Супівська - редактор
Хто має знижки на квитки УЗ та як економити на поїздках
Пасажири на залізничній станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram
Єлизавета Супівська - редактор

Українці мають змогу економити кошти, користуючись послугами Укрзалізниці. Компанія надає пасажирам пільги, завдяки чому проїзд коштує дешевше, а також пропонує програму лояльності.

Про це йдеться на офіційному сайті УЗ.

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Чимало категорій громадян України забезпечують пільгами. Наприклад, діти до 6 років можуть подорожувати безплатно, а підліткам до 14 років дають знижку 25% на квиток. Інша підтримка Укрзалізниці включає:

  • безплатний проїзд дітям із багатодітних сімей за посвідченням;
  • 50% знижки для дітей з інвалідністю з жовтня до травня плюс безплатний проїзд приміськими поїздами;
  • безплатне користування приміськими поїздами для дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також пільги доступні особам з інвалідністю. Для 1 групи та їх супровідників — 50% знижки на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня. Інваліди війни 1-3 групи мають змогу їздити безплатно внутрішнім сполученням один раз на рік в обох напрямках. Що стосується учасників бойових дій і ветеранів, вони можуть розраховувати на:

  • безплатну подорож один раз на рік (туди й назад) і 50% знижки на внутрішні рейси — для УБД;
  • 50% знижки раз на рік або необмежені пільгові поїздки з 1 жовтня до 15 травня — для УБД в період Другої світової війни (85+ років);
  • безплатний проїзд приміським транспортом — для ветеранів служб;
  • разову безплатну подорож у м’якому вагоні "СВ" — для Героїв Радянського Союзу;
  • безплатний проїзд раз на два роки в обидві сторони чи подорож один раз на рік зі знижкою 50% — для батьків військових, які загинули/померли або пропали безвісти під час проходження служби.

Пенсіонери мають право безплатно їздити приміськими поїздами, а студентам денної форми навчання дають знижку 50% на внутрішні/міжнародні рейси у вагонах 2-го і 3-го класів.

Програма лояльності УЗ

Пасажири потягів Інтерсіті та Інтерсіті+ можуть зекономити на квитках у певні дні тижня, а також за умови завчасного придбання проїзного документу. Згідно з поясненнями залізничного перевізника, у середу і суботу діє знижка 10% на Інтерсіті+ (1 клас), у вівторок — 15% (1 клас), у четвер і суботу — 10% (2 клас). У потягах Інтерсіті запровадили знижку 10% у вівторок і середу (1 та 2 класи).

УЗ надає пасажирам пільги та знижки — чим можна скористатися - фото 1
Програма лояльності Укрзалізниці. Фото: скриншот

Плюс зменшення/збільшення вартості діє у разі купівлі квитка завчасно, але тільки на 1 клас потягів Інтерсіті+:

  • за 20-15 днів — знижка 10%;
  • за 4-2 доби — 10% до ціни;
  • за 1 добу — 15% до ціни.

Важливо, що знижку (або підвищення вартості) нараховують лише на плацкартну частину квитка. Аби отримати бонуси, необхідно зареєструватися у програмі лояльності на сайті УЗ і накопичувати їх за допомогою придбання проїзних документів на Інтерсіті+ І класу. Потім з’явиться можливість використати бонуси при наступних подорожах.

Нагадаємо, в січні збільшується попит на поїздки Укрзалізницею, особливо популярними маршрутами. Часто трапляється, що пасажирам не вистачає вільних місць або квитки швидко зникають з продажу. Проте існують методи, які допоможуть завжди встигати з придбанням квитків.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг, аби збільшити кількість місць на популярному маршруті. Йдеться про напрям Львів — Чернівці. Поїзд курсуватиме 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29 січня.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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