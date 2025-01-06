У кого есть скидки на билеты УЗ и как экономить на поездках

Пассажиры на железнодорожной станции. Фото: Укрзализныця/Telegram

Украинцы могут экономить деньги, пользуясь услугами Укрзализныци. Компания предоставляет пассажирам льготы, благодаря чему проезд стоит дешевле, а также предлагает программу лояльности.

Об этом говорится на официальном сайте УЗ.

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Льготы на проезд в 2025 году

Немало категорий граждан Украины обеспечивают льготами. Например, дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно, а подросткам до 14 лет дают скидку 25% на билет. Другая поддержка Укрзализныци включает:

бесплатный проезд детям из многодетных семей по удостоверению;

50% скидки для детей с инвалидностью с октября по май плюс бесплатный проезд пригородными поездами;

бесплатное пользование пригородными поездами для детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Также льготы доступны лицам с инвалидностью. Для 1 группы и их сопровождающих — 50% скидки на внутренние рейсы с 1 октября до 15 мая. Инвалиды войны 1-3 группы имеют возможность ездить бесплатно внутренним сообщением один раз в год в обоих направлениях. Что касается участников боевых действий и ветеранов, они могут рассчитывать на:

бесплатное путешествие один раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы — для УБД;

50% скидки раз в год или неограниченные льготные поездки с 1 октября до 15 мая — для УБД в период Второй мировой войны (85+ лет);

бесплатный проезд пригородным транспортом — для ветеранов служб;

разовое бесплатное путешествие в мягком вагоне "СВ" — для Героев Советского Союза;

бесплатный проезд раз в два года в обе стороны или путешествие один раз в год со скидкой 50% — для родителей военных, которые погибли/умерли или пропали без вести во время прохождения службы.

Пенсионеры имеют право бесплатно ездить пригородными поездами, а студентам дневной формы обучения дают скидку 50% на внутренние/международные рейсы в вагонах 2-го и 3-го классов.

Программа лояльности УЗ

Пассажиры поездов Интерсити и Интерсити+ могут сэкономить на билетах в определенные дни недели, а также при условии заблаговременного приобретения проездного документа. Согласно пояснениям железнодорожного перевозчика, в среду и субботу действует скидка 10% на Интерсити+ (1 класс), во вторник — 15% (1 класс), в четверг и субботу — 10% (2 класс). В поездах Интерсити ввели скидку 10% во вторник и среду (1 и 2 классы).

Программа лояльности Укрзализныци. Фото: скриншот

Плюс уменьшение/увеличение стоимости действует в случае покупки билета заблаговременно, но только на 1 класс поездов Интерсити+:

за 20-15 дней — скидка 10%;

за 4-2 суток — 10% к цене;

за 1 день — 15% к цене.

Важно, что скидку (или повышение стоимости) начисляют только на плацкартную часть билета. Дабы получить бонусы, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте УЗ и накапливать их посредством приобретения проездных документов на Интерсити+ І класса. Затем появится возможность использовать бонусы при следующих путешествиях.

Напомним, в январе увеличивается спрос на поездки Укрзализныцей, особенно популярными маршрутами. Часто случается, что пассажирам не хватает свободных мест или билеты быстро исчезают из продажи. Однако существуют методы, которые помогут всегда успевать с приобретением билетов.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила новый региональный поезд, чтобы увеличить количество мест на популярном маршруте. Речь идет о направлении Львов — Черновцы. Поезд будет курсировать 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29 января.