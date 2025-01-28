Квитки УЗ подорожчають з 1 лютого – на яких напрямках

Залізнична станція. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Українцям доведеться більше платити за міжнародні подорожі Укрзалізницею. Компанія планує переглянути знижки на популярні напрямки — в Польщу та Угорщину. Тож для пасажирів зросте вартість проїзних документів.

Про це Укрзалізниця повідомила на сторінці в Telegram.

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На скільки зросте вартість квитків

Українці могли користуватися спеціальними знижками для мандрівок потягом за кордон. Раніше перевізник погодив вигідні умови із залізницями сусідніх країн для популяризації власних міжнародних сполучень. Але з 1 лютого компанія перегляне розмір цих знижок, оскільки збитки від пасажирських перевезень планомірно ростуть.

Відомо, що у 2024 році фінансові втрати досягли рівня 18 млрд гривень. Це пояснюється дорожчанням витратних матеріалів та енергоресурсів. Тому скасування вигідних цінових пропозицій було питанням часу.

Вартість проїзних документів зміниться у напрямку Польщі та Угорщини. З 1 лютого квитки коштуватимуть:

на 20-27% дорожче у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ (Польща);

на 9-27% дорожче у вагонах купе (Польща).

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах. Зокрема для потягу Київ-Варшава — на 37%, для потягу Київ-Будапешт — на 17% у вагонах СВ та 21% у вагонах купе.

"До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться", — зазначив перевізник.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця пришвидшила потяг №148/147 Київ-Одеса. З 27 січня пасажири можуть раніше прибувати в пункт призначення завдяки скороченню терміну перебування в дорозі. Це пов'язано з завершенням ремонту залізничної інфраструктури.

Також ми писали, які пільги на проїзд залізничним транспортом мають українські пенсіонери. Комусь дозволяють безплатно подорожувати суто електричками, а хтось може отримати знижку на квитки в регіональні/швидкісні поїзди.