Минимальная зарплата в 2025 году — что будет с выплатами

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Правительство не планирует повышать минимальную зарплату в Украине в 2025 году. К тому же согласно Бюджетной резолюции, ее уровень могут зафиксировать на ближайшие три года. Это решение, направленное на сохранение бюджетных средств, но оно же может усилить финансовые трудности для тех, кто получает минимальные доходы, и стимулировать теневую экономику.

О том, что будет с зарплатами украинцев в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

Ранее минимальную зарплату повышали, чтобы увеличить покупательную способность населения и вывести зарплаты из "тени". Сейчас же Кабмин решил заморозить социальные стандарты, выбрав осторожный подход.

Средняя зарплата в Украине быстро растет из-за инфляции и дефицита рабочей силы. В то же время минимальная зарплата теряет способность обеспечивать даже базовые потребности граждан. Например, в 2025 году фактический прожиточный минимум может достичь 10 000 грн, тогда как минималка останется на уровне 8 000 грн.

По прогнозам, средняя зарплата вырастет до 24 389 грн, но минимальная зарплата будет составлять лишь 32,8% от этой суммы. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель значительно выше. Например, во Франции минималка равна 66% от средней зарплаты.

В европейских странах минимальные зарплаты значительно превышают украинский уровень. Например:

Болгария — 477 евро;

Люксембург — 2571 евро;

Украина — всего 182 евро;

Такой низкий уровень оплаты труда является одним из факторов, которые стимулируют украинцев искать работу за рубежом.

Почему украинцы ищут работу за границей

Около 1,9 миллиона украинцев получают минимальную зарплату. Часто работодатели доплачивают "в конвертах", чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

Хотя средняя зарплата на сентябрь 2024 года составила 20 592 грн, реальные доходы граждан продолжают сокращаться из-за инфляции. Особенно это ощущается в отраслях с дефицитом кадров, таких как строительство и почтовые услуги.

Эксперты отмечают, что отсутствие значительного повышения минимальной зарплаты не решит проблему миграции рабочей силы за границу, где уровень оплаты труда существенно выше.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в государственном бюджете определяют ключевые финансовые показатели, которые влияют на жизнь каждого гражданина Украины. Это включает минимальную заработную плату, что влияет на уровень оплаты труда, размер социальных выплат и единого социального взноса.

Также мы рассказывали, что закон "О дошкольном образовании", который должен был вступить в действие в июле 2025 года, начал действовать уже с января. Этот документ увеличил рабочую нагрузку на одну тарифную ставку для работников дошкольных учреждений, но не урегулировал вопрос зарплат.