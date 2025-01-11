Зарплата у дитсадках – з якими проблемами стикнулися педагоги у 2025 році

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Закон "Про дошкільну освіту", який мав набути чинності у липні 2025 року, запрацював уже з січня. Він збільшив робочий час на одну тарифну ставку працівників закладів дошкільної освіти, але не регламентував зарплати. Це призвело до юридичної невизначеності та масових звернень до освітнього омбудсмена з проханням прояснити ситуацію.

Про це розповіли в Службі освітнього омбудсмена.

Читайте також:

Конфлікт з оплатою праці педагогів

Відтепер тривалість робочого часу працівників закладів дошкільної освіти включає як педагогічне навантаження, тобто безпосередні заняття з вихованцями, так і методичну/організаційну діяльність. Водночас дійсні підзаконні акти регламентують оплату праці суто за педагогічне навантаження.

Більше того, окремі категорії співробітників, яким зменшили це навантаження, отримуватимуть меншу зарплату, поки законотворці не розроблять нові документи про оплату праці. Такий план був, але через зміщення строку введення в дію закону "Про дошкільну освіту" (з липня на січень) необхідні акти не встигли розробити.

Інша проблема в тому, що, згідно з "Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", педагогам платять за фактичний обсяг навантаження, але без урахування методичної, організаційної роботи та іншої діяльності. Це порушує статтю 21 Закону "Про оплату праці".

Яка норма тривалості робочого часу

В законі "Про дошкільну освіту" визначили таку тривалість робочого часу педагогічних працівників на тиждень (1 тарифна ставка):

35 годин — для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя;

30 годин — для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників.

При цьому норми суто педагогічного навантаження становлять:

для вихователя, інструктора з фізкультури — 25 годин;

для музичного керівника — 24 години;

для практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин;

для керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя — 18 годин.

Для окремих категорій співробітників суттєво збільшили робочий час. Враховуючи наведені розбіжності, освітній омбудсмен звернувся до Верховної Ради та Міністерства освіти і науки з проханням якнайшвидше розробити нормативні документи щодо оплати праці.

Нагадаємо, з січня 2025 року українські вчителі отримуватимуть доплату до грошового забезпечення у розмірі 1 000 грн. Але правила надання таких виплат трохи змінили: суму додаткової винагороди прив'яжуть до обсягу навчального навантаження педагога.

Також ми писали, що вчителька математики запитала у ШІ, як прожити на зарплату 10 000 грн в Україні. Штучний інтелект ChatGPT дав раціональні поради, але вони не надто підходять під реалії життя українців. Наприклад, нейромережа рекомендує відкладати резервний фонд та економити.