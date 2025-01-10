Чи може вчитель вижити на 10 тис. — поради ChatGPT потішили українців

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Деяких громадян України цікавить, чи можливо в сучасних реаліях прожити на 10 тисяч гривень на місяць. Цим питанням зацікавилася вчителька математики, звернувшись за порадою до штучного інтелекту ChatGPT. Хоча рекомендації помічника щодо бюджету можуть здатися раціональними, українці вважають їх далекими від реального життя. Особливо зважаючи на постійне зростання цін на продукти, послуги та комунальні витрати.

Тим, як на думку ChatGPT можна прожити місяць на 10 тис. грн, поділилась у своєму Instagram українська вчителька математики Анастасія Дерлеменко.

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Що відповів ChatGPT

Вчителька математики звернулася до ChatGPT із питанням, як викладачу жити на 10 тисяч гривень щомісяця. Головна порада від віртуального асистента полягала в економії та створенні резервного фонду для непередбачуваних витрат.

У своєму відео в Instagram педагогиня показала відповіді штучного інтелекту, який врахував витрати на оренду житла у межах 3–4 тисяч гривень. ChatGPT також порекомендував зменшувати витрати на енергоресурси.

"А якщо квартира в оренді. Це що ж за квартира за 4 тисячі?", — підмітив один з користувачів Instagram.

На харчові продукти чат-бот запропонував виділити 3–4 тисячі гривень, передбачивши в раціоні крупи, сезонні овочі, фрукти та курятину. Готувати їжу, на думку помічника, слід вдома.

"Я з незвички забігла в супермаркет і залишила там 2,5 тисячі гривень, не купивши нічого, що б вирішило питання харчування бодай на тиждень. Питання: "Що вчитель має їсти цілий місяць за 3–4 тис.грн?". І потім ще одне питання: "Чого він може навчити дітей, коли доводиться думати, що їстиме його власна дитина решту часу?", — обурилась одна з українок.

На одяг пропонувалося витрачати не більше 500 гривень, орієнтуючись на секонд-хенд чи лише необхідні речі. Для резервного фонду чат-бот рекомендував відкладати 500–1000 гривень. Щоб збільшити дохід, асистент радив займатися репетиторством і шукати безплатні розваги.

"500 грн на одяг — це топчик. При тому, що одні штани на мою старшу дитину коштують 900", — прокоментував користувач Instagram.

Для транспорту віртуальний асистент виділив бюджет у 500–800 гривень, порадивши користуватися громадським транспортом чи ходити пішки. Витрати на мобільний зв'язок мають складати 200–300 гривень, а заощадити допоможуть дешевші тарифи. Також ChatGPT зазначив, що базову аптечку можна укомплектувати за 300–500 гривень.

Варто також зауважити, що розрахунки не враховують витрати на дітей, які є в багатьох учителів, та інші важливі статті бюджету. Українці саркастично відреагували на цей план, наголосивши, що такі зарплати не відповідають реальним потребам громадян.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що у 2025 році українські вчителі отримають додаткові грошові виплати до своєї базової заробітної плати. У межах державної програми "Зимова підтримка" педагогам нараховуватимуть по одній тисячі гривень.

Також ми розповідали, що з 23 грудня в Україні розпочався прийом заявок на сертифікацію вчителів, який триватиме до 9 січня 2025 року. Процес проходитиме у два етапи: основний етап (з 23 грудня по 6 січня) і додатковий (з 7 по 9 січня). У разі досягнення максимальної кількості заявок реєстрацію можуть завершити достроково.