Может ли учитель выжить на 10 тыс. — советы ChatGPT посмешили украинцев

Учительница у доски. Фото: УНИАН

Некоторых граждан Украины интересует, возможно ли в современных реалиях прожить на 10 тысяч гривен в месяц. Этим вопросом заинтересовалась учительница математики, обратившись за советом к искусственному интеллекту ChatGPT. Хотя рекомендации помощника по бюджету могут показаться рациональными, украинцы считают их далекими от реальной жизни. Особенно учитывая постоянный рост цен на продукты, услуги и коммунальные расходы.

Тем, как по мнению ChatGPT можно прожить месяц на 10 тыс. грн, поделилась в своем Instagram украинская учительница математики Анастасия Дерлеменко.

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Что ответил ChatGPT

Учительница математики обратилась к ChatGPT с вопросом, как преподавателю жить на 10 тысяч гривен ежемесячно. Главный совет от виртуального ассистента заключался в экономии и создании резервного фонда для непредвиденных расходов.

В своем видео в Instagram педагог показала ответы искусственного интеллекта, который учел расходы на аренду жилья в пределах 3–4 тысяч гривен. ChatGPT также порекомендовал уменьшать расходы на энергоресурсы.

"А если квартира в аренде. Это что же за квартира за 4 тысячи?", — подметил один из пользователей Instagram.

На продукты питания чат-бот предложил выделить 3–4 тысячи гривен, предусмотрев в рационе крупы, сезонные овощи, фрукты и курятину. Готовить еду, по мнению помощника, следует дома.

"Я с непривычки забежала в супермаркет и оставила там 2,5 тысячи гривен, не купив ничего, что бы решило вопрос питания хотя бы на неделю. Вопрос: "Что учитель должен есть целый месяц за 3–4 тыс.грн? И потом еще один вопрос: "Чему он может научить детей, когда приходится думать, что будет есть его собственный ребенок остальное время?", — возмутилась одна из украинок.

На одежду предлагалось тратить не более 500 гривен, ориентируясь на секонд-хенд или только необходимые вещи. Для резервного фонда чат-бот рекомендовал откладывать 500–1000 гривен. Чтобы увеличить доход, ассистент советовал заниматься репетиторством и искать бесплатные развлечения.

"500 грн на одежду — это топчик. При том, что одни штаны на моего старшего ребенка стоят 900", — прокомментировал пользователь Instagram.

Для транспорта виртуальный ассистент выделил бюджет в 500–800 гривен, посоветовав пользоваться общественным транспортом или ходить пешком. Расходы на мобильную связь должны составлять 200–300 гривен, а сэкономить помогут более дешевые тарифы. Также ChatGPT отметил, что базовую аптечку можно укомплектовать за 300–500 гривен.

Стоит также заметить, что расчеты не учитывают расходы на детей, которые есть у многих учителей, и другие важные статьи бюджета. Украинцы саркастически отреагировали на этот план, отметив, что такие зарплаты не соответствуют реальным потребностям граждан.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что в 2025 году украинские учителя получат дополнительные денежные выплаты к своей базовой заработной плате. В рамках государственной программы "Зимова єПідтримка" педагогам будут начислять по одной тысяче гривен.

Также мы рассказывали, что с 23 декабря в Украине начался прием заявок на сертификацию учителей, который продлится до 9 января 2025 года. Процесс будет проходить в два этапа: основной этап (с 23 декабря по 6 января) и дополнительный (с 7 по 9 января). В случае достижения максимального количества заявок регистрацию могут завершить досрочно.