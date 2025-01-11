Зарплата в детсадах – с какими проблемами столкнулись педагоги в 2025 году

Учительница возле доски. Фото: УНИАН

Закон "О дошкольном образовании", который должен был вступить в силу в июле 2025 года, заработал уже с января. Он увеличил рабочее время на одну тарифную ставку сотрудников учреждений дошкольного образования, но не регламентировал зарплаты. Это привело к юридической неопределенности и массовым обращениям к образовательному омбудсмену с просьбой прояснить ситуацию.

Об этом рассказали в Службе образовательного омбудсмена.

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Продолжительность рабочего времени сотрудников учреждений дошкольного образования включает как педагогическую нагрузку, то есть непосредственные занятия с воспитанниками, так и методическую/организационную деятельность. Однако подзаконные акты регламентируют оплату труда исключительно за педагогическую нагрузку.

Более того, отдельные категории сотрудников, которым уменьшили эту нагрузку, будут получать меньшую зарплату, пока законодатели не разработают новые документы об оплате труда. Такой план был, но из-за смещения срока введения в действие закона "О дошкольном образовании" (с июля на январь) необходимые акты не успели разработать.

Другая проблема в том, что, согласно "Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования", педагогам платят за фактический объем нагрузки, но без учета методической, организационной работы и другой деятельности. Это нарушает статью 21 Закона "Об оплате труда".

Какая норма продолжительности рабочего времени

В законе "О дошкольном образовании" определили такую продолжительность рабочего времени педагогических сотрудников в неделю (1 тарифная ставка):

35 часов — для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя;

30 часов — для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников.

При этом нормы сугубо педагогической нагрузки составляют:

для воспитателя, инструктора по физкультуре — 25 часов;

для музыкального руководителя — 24 часа;

для практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда — 20 часов;

для руководителя кружка (студии, секции и т.д.), учителя — 18 часов.

Для отдельных категорий сотрудников существенно увеличили рабочее время. Учитывая приведенные разногласия, образовательный омбудсмен обратился в Верховную Раду и Министерство образования и науки с просьбой как можно быстрее разработать нормативные документы по оплате труда.

Напомним, с января 2025 года украинские учителя будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 1 000 грн. Но правила предоставления таких выплат немного изменили: сумму дополнительного вознаграждения привяжут к объему учебной нагрузки педагога.

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