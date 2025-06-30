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Главная Экономика Условия выхода на пенсию для женщин — что изменилось в 2025 году

Условия выхода на пенсию для женщин — что изменилось в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 05:45
Пенсия по возрасту в 2025 году — какие преимущества остались у женщин
Пожилая женщина в подъезде. Фото: Pexels

До 2011 года украинки могли выходить на пенсию в 55 лет, тогда как мужчины — в 60. Но со временем возраст для женщин повысили, и с 2021 года они, как и мужчины, могут оформить пенсию только по достижении 60 лет.

О том, какие условия выхода на пенсию действуют для женщин в 2025 году, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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В каком возрасте женщины выходят на пенсию

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ключевую роль в назначении пенсии по возрасту играет продолжительность страхового стажа.

Поэтому и женщины, и мужчины могут выходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от того, сколько лет страхового стажа они имеют. Ежегодно требования к продолжительности страхового стажа для выхода на пенсию увеличиваются на один год. В течение 2025 года (с 1 января по 31 декабря) условия будут оставаться такими:

  1. Право на пенсию в 60 лет будут иметь те женщины, чей страховой стаж составляет не менее 32 лет.
  2. Если стаж меньше — от 22 до 32 лет, то пенсию можно будет оформить в 63 года.
  3. При стаже от 15 до 22 лет — только с 65 лет.

В случае, когда женщина достигла 65 лет, но не имеет необходимых 15 лет страхового стажа (в 2025 году это минимальный порог), пенсия по возрасту ей не назначается. В таких ситуациях государство выплачивает социальную помощь. На 2025 год ее размер составит 2 361 гривну в месяц.

Остались ли какие-то преимущества для женщин

Несмотря на уравнивание возраста выхода на пенсию, для женщин сохранилось определенное преимущество в расчете минимальной пенсии. В частности, мужчины могут рассчитывать на минимальный размер пенсии только при наличии 35 лет страхового стажа. Для женщин этот предел ниже — 30 лет.

В целом наличие детей не дает женщинам преимуществ в возрасте выхода на пенсию. Однако существуют исключения. Женщины, воспитавшие пятерых или более детей, могут получить пенсию досрочно — в 50 лет, при условии, что они имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Кроме того, право на досрочную пенсию в 50 лет имеют женщины, которые воспитывали ребенка с инвалидностью до шестилетнего возраста — также при наличии 15 лет стажа. Еще один важный момент — декретный отпуск до трех лет включается в общий страховой стаж женщин.

Ранее мы писали, что некоторые категории работников в Украине имеют возможность засчитывать один год трудового стажа за два, если они работают во вредных или особо сложных условиях.

Также мы рассказывали, что бывают случаи, когда пенсионерам начисляют пенсию не в полном объеме. Это регламентировано законодательно и касается только отдельных групп пожилых людей.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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