Инфляция, курс доллара и рост экономики — что прогнозируют Украине на 2026 год

Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Dragon Capital обнародовали макропрогноз на 2026 год относительно инфляции в Украине и учетной ставки, темпов экономического роста, валютного курса и др. Анализ развития событий базируется на предположении, что активные боевые действия продлятся как минимум до конца 2025 года.

Об этом говорится в материале NV Бизнес.

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Рост реального ВВП

Прогноз Dragon Capital разветвился на два сценария. Первый — боевые действия продлятся до конца 2026 года и будут сопровождаться атаками на критическую инфраструктуру. Второй — удастся достичь "устойчивого перемирия" в начале следующего года, хотя часть украинских территорий останется временно оккупированной.

При сценарии "длительной войны" темпы роста реального ВВП в 2026 году замедлятся до 1,5%. Экономику будут сдерживать производственные потери, вызванные полномасштабной войной, и дефицит рабочей силы. Зато в случае достижения устойчивого перемирия рост ВВП может ускориться до 5%, поскольку восстановится инвестиционная активность на фоне снижения рисков безопасности.

Инфляция и учетная ставка

"В Dragon Capital ожидают, что годовая инфляция продолжит снижаться в следующем году на фоне умеренного фундаментального давления и при условии отсутствия шоков со стороны предложения сельхоз товаров из-за колебаний погодных условий и урожаев", — говорится в прогнозе.

В зависимости от сценария, показатель замедления потребительской инфляции до конца 2026 года такой:

длительная война — до 5,3%;

устойчивое перемирие — до 7,5%.

Нелогично, что в случае прекращения боевых действий прогноз инфляции выше. Это объяснили фундаментальным давлением на фоне усиления внутреннего спроса и ожидания изменения коммунальных тарифов. Со снижением инфляции Национальный банк перейдет к смягчению монетарной политики: при условии перемирия учетную ставку снизят до 12,5%, в случае длительной войны — до 11,5%.

Что будет с курсом доллара

Регулятор в дальнейшем будет использовать валютно-курсовую политику, дабы достичь инфляционной цели 5% годовых. Сохранить макрофинансовую и внешнюю стабильность поможет высокий уровень резервов. На второе полугодие 2025 года ожидается незначительное ослабление официального курса гривны к доллару, учитывая традиционный сезонный спрос на американскую валюту.

В Dragon Capital прогнозируют такой курс гривны:

43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46 грн/долл. на конец 2026-го — в случае сценария "длительной войны";

около 44 грн/долл. — в случае сценария "устойчивого перемирия".

По состоянию на 30 июля 2025 года официальный курс гривни к американскому доллару, рассчитанный Национальным банком Украины, находится на уровне 41,78 грн/долл.

Прогноз для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook, в котором улучшил прогноз роста мировой экономики. Предполагается, что показатель достигнет уровня 3% в 2025 году и 3,1% — в 2026-м. По состоянию на апрель МВФ ожидал менее активных темпов роста.

"Глобальная инфляция снизится, но в США она останется выше целевого показателя. Риски снижения, связанные с потенциально более высокими тарифами, повышенной неопределенностью и геополитической напряженностью, сохраняются", — говорится в комментарии к прогнозу.

В то же время для России новости неутешительные: Международный валютный фонд предусматривает замедление роста экономики в 2025 году до 0,9% (-0,6 п.п.).

Напомним, в Украине ввели мораторий на налоговые и таможенные проверки бизнеса. Речь идет об ограничении на мониторинг деятельности предприятий с незначительным уровнем риска и о применении цифровых инструментов для контроля эффективности проверок.

Также мы писали, что из-за неблагоприятных погодных условий, в частности ливней с градом, Украина в 2025 году соберет меньший урожай кукурузы, чем ожидалось. Это снизит объемы экспорта, которые могли достичь 24 млн тонн. Стоимость кукурузы уже упала до 9,6 тыс. грн за тонну.