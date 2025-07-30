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Главная Экономика Украину ждут изменения — макропрогноз Dragon Capital на 2026 год

Украину ждут изменения — макропрогноз Dragon Capital на 2026 год

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Дата публикации 30 июля 2025 17:12
Инфляция, курс доллара и рост экономики — что прогнозируют Украине на 2026 год
Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Dragon Capital обнародовали макропрогноз на 2026 год относительно инфляции в Украине и учетной ставки, темпов экономического роста, валютного курса и др. Анализ развития событий базируется на предположении, что активные боевые действия продлятся как минимум до конца 2025 года.

Об этом говорится в материале NV Бизнес.

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Рост реального ВВП

Прогноз Dragon Capital разветвился на два сценария. Первый — боевые действия продлятся до конца 2026 года и будут сопровождаться атаками на критическую инфраструктуру. Второй — удастся достичь "устойчивого перемирия" в начале следующего года, хотя часть украинских территорий останется временно оккупированной.

При сценарии "длительной войны" темпы роста реального ВВП в 2026 году замедлятся до 1,5%. Экономику будут сдерживать производственные потери, вызванные полномасштабной войной, и дефицит рабочей силы. Зато в случае достижения устойчивого перемирия рост ВВП может ускориться до 5%, поскольку восстановится инвестиционная активность на фоне снижения рисков безопасности.

Инфляция и учетная ставка

"В Dragon Capital ожидают, что годовая инфляция продолжит снижаться в следующем году на фоне умеренного фундаментального давления и при условии отсутствия шоков со стороны предложения сельхоз товаров из-за колебаний погодных условий и урожаев", — говорится в прогнозе.

В зависимости от сценария, показатель замедления потребительской инфляции до конца 2026 года такой:

  • длительная война — до 5,3%;
  • устойчивое перемирие — до 7,5%.

Нелогично, что в случае прекращения боевых действий прогноз инфляции выше. Это объяснили фундаментальным давлением на фоне усиления внутреннего спроса и ожидания изменения коммунальных тарифов. Со снижением инфляции Национальный банк перейдет к смягчению монетарной политики: при условии перемирия учетную ставку снизят до 12,5%, в случае длительной войны — до 11,5%.

Что будет с курсом доллара

Регулятор в дальнейшем будет использовать валютно-курсовую политику, дабы достичь инфляционной цели 5% годовых. Сохранить макрофинансовую и внешнюю стабильность поможет высокий уровень резервов. На второе полугодие 2025 года ожидается незначительное ослабление официального курса гривны к доллару, учитывая традиционный сезонный спрос на американскую валюту.

В Dragon Capital прогнозируют такой курс гривны:

  • 43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46 грн/долл. на конец 2026-го — в случае сценария "длительной войны";
  • около 44 грн/долл. — в случае сценария "устойчивого перемирия".

По состоянию на 30 июля 2025 года официальный курс гривни к американскому доллару, рассчитанный Национальным банком Украины, находится на уровне 41,78 грн/долл.

Прогноз для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook, в котором улучшил прогноз роста мировой экономики. Предполагается, что показатель достигнет уровня 3% в 2025 году и 3,1% — в 2026-м. По состоянию на апрель МВФ ожидал менее активных темпов роста.

"Глобальная инфляция снизится, но в США она останется выше целевого показателя. Риски снижения, связанные с потенциально более высокими тарифами, повышенной неопределенностью и геополитической напряженностью, сохраняются", — говорится в комментарии к прогнозу.

В то же время для России новости неутешительные: Международный валютный фонд предусматривает замедление роста экономики в 2025 году до 0,9% (-0,6 п.п.).

Напомним, в Украине ввели мораторий на налоговые и таможенные проверки бизнеса. Речь идет об ограничении на мониторинг деятельности предприятий с незначительным уровнем риска и о применении цифровых инструментов для контроля эффективности проверок.

Также мы писали, что из-за неблагоприятных погодных условий, в частности ливней с градом, Украина в 2025 году соберет меньший урожай кукурузы, чем ожидалось. Это снизит объемы экспорта, которые могли достичь 24 млн тонн. Стоимость кукурузы уже упала до 9,6 тыс. грн за тонну.

экономический рост курс доллара инфляция прогнозы Dragon Capital
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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