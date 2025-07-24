В НБУ змінили інфляційний прогноз — що очікують до кінця 2025 року

Пачка банкнот. Фото: НБУ/Flickr

Правління Національного банку 24 липня ухвалило рішення зберегти показник облікової ставки на рівні 15,5%. Це необхідно для приборкання темпів інфляції та швидшого відновлення економіки. Через повномасштабну війну і несприятливі погодні умови ціни в Україні повзуть вгору.

Про це розповіла пресслужба НБУ на офіційному сайті.

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Що відбувається з інфляцією

У травні інфляційні темпи досягли свого піку, водночас у червні показники знизилися до 14,3% річних. Попередні прогнози були кращими, але ситуація на ринку споживчих цін погіршилася через складні погодні умови. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було трохи швидшим за прогноз.

"Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції. За попередніми оцінками, у липні загальна інфляція може зрости, тоді як базова надалі знижуватиметься", — констатували в НБУ.

З іншого боку, регулятору довелося переглянути прогнозну траєкторію інфляції на наступні кілька років. Передбачається сповільнення до:

9,7% — у 2025 році;

6,6% — у 2026 році;

5% — у 2027 році.

Такому планомірному зниженню сприятимуть різні фактори, зокрема жорстка монетарна політика, нарощування врожаїв, ціновий тиск ззовні, покращення ситуації на ринку праці, фінансування бюджету з боку міжнародних партнерів тощо.

Темпи відновлення економіки

НБУ прогнозує більш повільне відновлення української економіки, ніж у 2024 році. Негативний сценарій розгортається з огляду на інтенсивні обстріли росіян, руйнування інфраструктури і виробничих потужностей, дефіцит працівників у різних галузях.

"Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, — реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Подальші темпи залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов і зростання на рівні 2-3% у 2026-2027 роках", — зауважили в Нацбанку.

Не виключено, що темпи зростання ВВП досягнуть 3-3,5% у разі більш швидкої нормалізації умов. Не варто забувати, що важливим фактором збереження макрофінансової стабільності є достатня зовнішня фінансова допомога від партнерів України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у серпні 2025 року вартість соняшникової олії в Україні може зрости на кілька гривень через збільшення сезонного попиту. Суттєвого дорожчання не очікується, запевнили експерти, але на падіння ціни взагалі не варто розраховувати.

Також ми писали, чи потрібно українцям купувати валюту наприкінці липня 2025 року. Долар не поспішає перетинати психологічну межу 42 грн, тому американські купюри можна брати в обміннику. Натомість вартість євро перебуває на піку.