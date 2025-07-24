В НБУ изменили инфляционный прогноз — что ожидают до конца 2025 года

Пачка банкнот. Фото: НБУ/Flickr

Правление Национального банка 24 июля приняло решение сохранить показатель учетной ставки на уровне 15,5%. Это необходимо для обуздания темпов инфляции и более быстрого восстановления экономики. Из-за полномасштабной войны и неблагоприятных погодных условий цены в Украине ползут вверх.

Об этом рассказала пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Что происходит с инфляцией

В мае инфляционные темпы достигли своего пика, однако в июне показатели снизились до 14,3% годовых. Предыдущие прогнозы были лучше, но ситуация на рынке потребительских цен ухудшилась из-за сложных погодных условий. Зато замедление базовой инфляции (до 12,1%) было немного быстрее прогноза.

"Динамика инфляции в ближайшие месяцы будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции. По предварительным оценкам, в июле общая инфляция может вырасти, тогда как базовая в дальнейшем будет снижаться", — констатировали в НБУ.

С другой стороны, регулятору пришлось пересмотреть прогнозную траекторию инфляции на следующие несколько лет. Предполагается замедление до:

9,7% — в 2025 году;

6,6% — в 2026 году;

5% — в 2027 году.

Такому планомерному снижению будут способствовать различные факторы, в частности жесткая монетарная политика, наращивание урожаев, ценовое давление извне, улучшение ситуации на рынке труда, финансирование бюджета со стороны международных партнеров и др.

Темпы восстановления экономики

НБУ прогнозирует более медленное восстановление украинской экономики, чем в 2024 году. Негативный сценарий разворачивается, учитывая интенсивные обстрелы россиян, разрушение инфраструктуры и производственных мощностей, дефицит сотрудников в различных отраслях.

"Восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, — реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. Дальнейшие темпы будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям и рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах", — отметили в Нацбанке.

Не исключено, что темпы роста ВВП достигнут 3-3,5% в случае более быстрой нормализации условий. Не стоит забывать, что важным фактором сохранения макрофинансовой стабильности является достаточная внешняя финансовая помощь от партнеров Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в августе 2025 года стоимость подсолнечного масла в Украине может вырасти на несколько гривен из-за увеличения сезонного спроса. Существенного подорожания не ожидается, заверили эксперты, но на падение цены вообще не стоит рассчитывать.

Также мы писали, нужно ли украинцам покупать валюту в конце июля 2025 года. Доллар не спешит пересекать психологическую границу 42 грн, поэтому американские купюры можно брать в обменнике. Зато стоимость евро находится на пике.