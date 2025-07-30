Інфляція, курс долара і зростання економіки — що прогнозують Україні на 2026 рік

Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Dragon Capital оприлюднили макропрогноз на 2026 рік щодо інфляції в Україні та облікової ставки, темпів економічного зростання, валютного курсу тощо. Аналіз розвитку подій базується на припущенні, що активні бойові дії триватимуть щонайменше до кінця 2025 року.

Про це йдеться в матеріалі NV Бізнес.

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Зростання реального ВВП

Прогноз Dragon Capital розгалузився на два сценарії. Перший — бойові дії триватимуть до кінця 2026 року і супроводжуватимуться атаками на критичну інфраструктуру. Другий — вдасться досягнути "стійкого перемир’я" на початку наступного року, хоча частина українських територій залишиться тимчасово окупованою.

За сценарію "тривалої війни" темпи зростання реального ВВП у 2026 році сповільняться до 1,5%. Економіку стримуватимуть виробничі втрати, спричинені повномасштабною війною, і дефіцит робочої сили. Натомість у разі досягнення стійкого перемир’я зростання ВВП може прискоритися до 5%, оскільки відновиться інвестиційна активність на тлі зниження безпекових ризиків.

Інфляція та облікова ставка

"В Dragon Capital очікують, що річна інфляція продовжить знижуватись наступного року на тлі помірного фундаментального тиску та за умови відсутності шоків з боку пропозиції сільгосп товарів через коливання погодних умов і врожаїв", — йдеться в прогнозі.

Залежно від сценарію, показник сповільнення споживчої інфляції до кінця 2026 року такий:

тривала війна — до 5,3%;

стійке перемир’я — до 7,5%.

Нелогічно, що в разі припинення бойових дій прогноз інфляції вищий. Це пояснили фундаментальним тиском на тлі посилення внутрішнього попиту й очікування зміни комунальних тарифів. Зі зниженням інфляції Національний банк перейде до пом’якшення монетарної політики: за умови перемир’я облікову ставку знизять до 12,5%, в разі тривалої війни — до 11,5%.

Що буде з курсом долара

Регулятор надалі використовуватиме валютно-курсову політику, аби досягнути інфляційної цілі 5% річних. Зберегти макрофінансову і зовнішню стабільність допоможе високий рівень резервів. На друге півріччя 2025 року очікується незначне послаблення офіційного курсу гривні до долара, враховуючи традиційний сезонний попит на американську валюту.

В Dragon Capital прогнозують такий курс гривні:

43,5 грн/дол. на кінець 2025 року і 46 грн/дол. на кінець 2026-го — в разі сценарію "тривалої війни";

близько 44 грн/дол. — в разі сценарію "стійкого перемир’я".

Станом на 30 липня 2025 року офіційний курс гривні до американського долара, розрахований Національним банком України, перебуває на рівні 41,78 грн/дол.

Прогноз для світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений звіт World Economic Outlook, в якому покращив прогноз зростання світової економіки. Передбачається, що показник досягне рівня 3% у 2025 році та 3,1% — у 2026-му. Станом на квітень МВФ очікував менш активних темпів зростання.

"Глобальна інфляція знизиться, але в США вона залишиться вищою за цільовий показник. Ризики зниження, пов’язані з потенційно вищими тарифами, підвищеною невизначеністю та геополітичною напруженістю, зберігаються", — йдеться в коментарі до прогнозу.

Водночас для Росії новини невтішні: Міжнародний валютний фонд передбачає сповільнення зростання економіки у 2025 році до 0,9% (-0,6 в.п.).

Нагадаємо, в Україні запровадили мораторій на податкові та митні перевірки бізнесу. Йдеться про обмеження на моніторинг діяльності підприємств із незначним рівнем ризику і про застосування цифрових інструментів для контролю ефективності перевірок.

Також ми писали, що через несприятливі погодні умови, зокрема зливи з градом, Україна у 2025 році збере менший врожай кукурудзи, ніж очікувалось. Це знизить обсяги експорту, які могли сягнути 24 млн тонн. Вартість кукурудзи вже впала до 9,6 тис. грн за тонну.