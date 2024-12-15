Українців штрафують за військову форму — чому не усім її можна носити

Украинский военный. Фото: Telegraf

Мирные люди, которые ходят по удицам в военной форме, когда в стране введено военное положение, нарушают определенные правила. Поэтому таких граждан могут оштрафовать, но есть один нюанс.

Об этом сказал изданию РБК-Украина юрист практики военного права Даниил Гончаренко.

Читайте также:

Штраф за ношение военной формы — когда придется заплатить

Как пояснил специалист, оштрафовать гражданского за ношение формы Вооруженных сил Украины можно только в том случае, если на ней есть знаки различия ВСУ.

"О ношении гражданскими военной формы, такие действия тоже являются правонарушением, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях", — сказал юрист.

Он добавил, что украинцы, которые не являются мобилизованными или добровольцами, могут носить форму только без шевронов и знаков отличия. Тогда это не сочтут правонарушением.

"Сама суть этого правонарушения заключается не просто в носке формы, а в попытке выдать себя за личность, причастную к войску", — подчеркнул Гончаренко.

Что со штрафами

За ношение формы с шевронами предусмотрен штраф в размере от 2 550 до 3 400 гривен. К тому же, эту военную форму у гражданина конфискуют.

Что еще стоит знать

Даже если у украинцев есть отсрочка от мобилизации, им все равно нужно, например, своевременно обновлять свои военно-учетные данные. Также наличие отсрочки не означает, что человеку можно не посещать ТЦК, если появится такая необходимость.

По словам юриста Владислава Дерия, к этим правилам следует относиться серьезно, поскольку за нарушение грозят штрафные санкции.

Кстати, если не вовремя обновить учетно-военные данные, придется заплатить около 60 тыс. грн. Однако столь серьезная санкция грозит не всем украинцам.

Также напомним, что вскоре военнообязанным украинцам разрешат оплачивать штрафы за нарушение процесса мобилизации в приложении "Резерв+".