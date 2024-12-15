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Українців штрафують за певну форму одягу — юрист пояснив чому

15 грудня 2024 19:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українців штрафують за військову форму — чому не усім її можна носити
Український військовий. Фото: Telegraf
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Цивільні особи, які виходять на вулиці у військовій формі, коли в країні запроваджено воєнний стан, порушують певні правила. Тож таких громадяни можуть оштрафувати, але є один нюанс. 

Про це сказав виданню РБК-Україна юрист практики військового права Данило Гончаренко. 

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Як пояснив спеціаліст, оштрафувати цивільного громадянина за носіння форми Збройних сил України можна лише у тому випадку, якщо на ній є знаки розрізнення ЗСУ. 

"Щодо носіння цивільними військової форми, такі дії теж є правопорушенням, що передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення", — сказав юрист. 

Він додав, що українцям, які не є мобілізованими або добровольцями, можна носити форму лише без шевронів та відзнак. Тоді це не вважатимуть як правопорушення. 

"Сама суть цього правопорушення полягає не просто в носінні форми, а в спробі видати себе за особу, причетну до війська", — підкреслив Гончаренко.

Що зі штрафами 

За носіння форми із шевронами передбачений штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 гривень. До того ж цю військову форму у громадянина конфіскують.

Що ще варто знати 

Навіть якщо українці мають відстрочку від мобілізації, їм все одно потрібно, наприклад, своєчасно оновлювати свої військово-облікові дані. Також відстрочка не дає права не відвідувати ТЦК, якщо з’явиться така необхідність. 

За словами юриста Владислава Дерія, до цих правил потрібно ставитися серйозно, оскільки за порушення загрожують штрафні санкції. 

До речі, якщо невчасно оновити обліково-військові дані, то доведеться заплатити близько 60 тис. грн. Однак така серйозна санкція загрожує не усім українцям. 

Також нагадаємо, що невдовзі військовозобов’язаним українцям дозволять оплачувати штрафи за порушення процесу мобілізації у застосунку "Резерв+". 

ЗСУ штрафи війна в Україні форма військова форма

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